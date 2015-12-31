Hollanda: Çocuk çiftliğinde namaza engel

Telif hakkı Kees Wittenbols

Hollanda'nın Dongen kentindeki bir çocuk oyun çiftliğinde namaza duran, aralarında burkalı kadınların da bulunduğu Müslüman bir grup dışarı çıkarıldı.

Grupta yer alan Suriye kökenli Bilal Salam, ayrımcılık gerekçesiyle polise başvurdu.

Çocuk çiftliği, ayrımcılık suçlamalarını reddederek, "Burası çocuk oyun parkı. İbadet yeri değil" açıklaması yaptı.

Çiftliğin sahibi, tartışma sırasında izinsiz olarak çekilen videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine tehditler aldığını söyledi.

Olay, Kuzey Brabant eyaletindeki Dongen kentinde bulunan Pukkemuk adlı çocuk çiftliğinde yaşandı.

Telif hakkı twitter

Tilburg kentinde yaşayan Suriye kökenli Bilal Salam, eşi, baldızları ve 11 çoçuğun yer aldığı 20 kişilik bir grupla eğlenmek amacıyla çocuk çiftliğine gitti.

Kadınların burka giydiği grup, bir süre sonra çocuk parkının bir köşesinde namaz kılmaya başladı.

Hollanda basınına göre, çocuk çiftliğinin sahibi Huub van Lijsen grubun yanına gelerek, "Burası ibadet yeri değil, çocuklar için oyun parkı" dedi.

Çiftlik sahibi, diğer çocukların ve ailelerin namaz kılan burkalı kadınlardan korktuğunu söyledi.

Bilal Salam ise, bunun ayrımcılık olduğunu belirterek, "Sen İslam düşmanı mısın" diye sordu. Çiftlik sahibi, "İslamla sorunum yok ama siz radikalsiniz. Önce peçenizi açın" karşılığını verdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine oyun çiftliği sahibi, Suriyeli aileye, "Paranızı da alın ve burdan gidin" dedi.

Huub van Nijsen, parka her kesimden çocuk geldiğini belirtti, Müslümanlarla hiçbir sorunu bulunmadığını söyledi.

Çiftlik sahibi ile yaşanan tartışmayı cep telefonuyla filme alan Bilal Salam, Çarşamba günü çocuk çiftliği sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çiftliğe güzel bir gün geçirmek için gittiklerini anlatan Salam, kıldıkları namazdan hiçkimsenin rahatsız olmadığını savundu.

Çiftlik sahibi Huub van Nijsen göre ise, asıl mağdur kendisi. Nijsen, tartışma sırasında izinsiz çekilen videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine tehditler aldığını söyledi.

Çiftlik sahibi de şirketinin ve kendisinin haklarının ihlal edildiğini savunarak şikayetçi oldu.

Dikkat çekici şekilde davranan tüm müşterileri uyardıklarını söyleyen çiftlik sahibi, çocuklar için tasarlanmış parkın, ibadet için uygun olmadığını savundu.

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine özellikle Müslümanlardan destek geldi. Pukkemuk'a boykot çağrısı yapıldı.

Hollanda hükumeti, kamusal alanda peçe, çarşaf ve burka gibi yüzü tamamen örten giysilerin giyilmesini yasaklamıştı.

Geçen ay kabine tarafından kabul edilen yasa senatonun onayından sonra yürürlüğe girecek.

Toplu taşıma araçları, resmi dairele gibi kamuya açık alanlarda bu giysileri giyenler 450 euro para cezasına çarptırılacak.