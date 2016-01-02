Yüksekdağ'dan dokunulmazlık resti: Sıkıysa gelin

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HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, kendisinin ve Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Figen Yüksekdağ, Van'da bir konferansta yaptığı konuşmada, "Yıllar boyunca dokunulmazlıkları kaldırma ve siyaset yasağı yoluyla sayısız kez, bu halkın siyasi iradesine saldırı düzenlediniz. Durduramadız, caydıramadınız, gerilitemediniz. Aksine daha güçlü geldik" dedi.

Yüksekdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 Haziran'da 80 milletvekili ile Meclis'e girdiğimizde kimyanız bozuldu, tarumar oldunuz. Sıkıysa gelin."

Cumhurbaşkanının söze, düşünceye, siyasete düşman olduğunu belirten Yüksekdağ, kendilerinin "Erdoğan'ın böldüğü halkı" birleştirmeye çalıştığını söyledi.

Yüksekdağ, "Esas bölücü Cumhurbaşkanının kendisidir. Anayasal düzene karşı suç işleyen Cumhurbaşkanının kendisidir" diye konuştu.

Siyasi dokunulmazlıkları olmadığını, "peşlerinde canlı bombalarla siyaset yaptıklarını" vurgulayan HDP Eş Genel Başkanı, "Bizim görmekten ve ürkmekten çekineceğimiz, sakınacağımız hiçbir şey de yok. Bizim yolsuzluk dosyalarımız yok, bizim bütün sülalemizle içine girdiğimiz kirli çamurdan suç organizasyonlarımız, hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Anayasa suçu işlediler

Suudi Arabistan gezisi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın son açıklamalarının "Anayasa suçu" olduğunu söylemişti.

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Erdoğan, “Dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle başlayacak süreç, terörle mücadele açısından ülkemizdeki havayı da olumlu yönde etkileyecektir” demişti.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) geçen haftaki özerklik toplantısı ile ilgili olarak soruşturma başlatmıştı.

DTK 'Öz yönetimlerle ilgili siyasi çözüm deklarasyonu' yayımlamış; 'Demokratik özerk bölgeler' oluşturulmasını önererek, öz yönetim ilanlarının Kürt halkı tarafından benimsendiği belirtmişti.

HDP Eş Başkanları da bildiriye destek vermişlerdi.