Hükümetten Cuma namazı tatili adımı

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“Cuma günleri mesai saatinin ibadet özgürlüğünü etkilemeyecek şekilde olması için taslak hazırladık. Cuma günleri bir bayram kutlaması şeklinde olacak. İsteyen Cuma'ya gidecek istemeyen gitmeyecek. Mesaiden bir eksilme olmayacak. Zamanında bu konuda çok sıkıntı çektik.”

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki AKP grup toplantısında Cuma günleri ibadet için gerekli zaman konusunda düzenlemeyi böyle duyurdu.

Davutoğlu fazla detay vermeden sözlerini, “hayırlı olsun” diyerek sonlandırdı.

Cuma günleri için yapılan bu düzenleme ise ilk olarak Ağustos ayında gündeme geldi. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bu konuyla ilgili çalışma yapılacağını açıklamış talebin de toplu sözleşme teklifleri sırasında Memur-Sen’den geldiğini söylemişti.

"Anormal bir düzenleme değil"

Davutoğlu, ne zaman yürürlüğe gireceğini ve biçiminin nasıl olacağını söylemedi ancak kesinleşen bu Cuma namazı düzenlemesi bir kesim tarafından takdirle bir diğeri tarafından da eleştiriyle karşılandı.

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Takdir edenler, bazı kesimlerden Cuma ibadetine yönelik kısıtlama tehlikesi geldiğini belirtirken, eleştirenler bunun, diğer kişiler açısından bir baskı haline dönüşmesinden endişe ediyor.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan hukukçu Prof. Dr. Ergun Özbudun, bu düzenlemenin laikliğe aykırı görmediğini belirtiyor.

Özbudun, “Genel bir muhafazakarlaşma politikaları var. Fakat ben bunu anormal telakki etmiyorum. Eğer Pazar yerine Cuma’yı resmi tatil yapsa ciddi bir tartışma yaratır. Ben çok laik görüşlü bir insanım ama beni fazla rencide etmedi” diyor.

"Fiili durum vardı, genelgeye gerek yoktu"

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı İbrahim Kaboğlu ise bunun ileride atılabilecek başka adımlar için bir ön adım olmasından endişe ediyor.

Kaboğlu, “Zaten Cuma namazlarına gitmek isteyenlerin kamu görevlileri için bir engel yoktu. Fiili bir hoşgörü, fiili bir durum öteden beri vardı. Bunu bir genelgeye dökmek, resmi bir metne dönüştürmek aslında hükümetin başından beri daha çok muhafazakarlaştırma dinselleştirme yönündeki dinsel temele dayanan düzenlemeler yönündeki bir adım olarak görülebilir. Bu konuda somut bir adım olarak görülebilir. Bu açıdan genellikle böyle başlıyorlar, daha sonra büyük düzenlemeler geliyor. Öğleden sonra tatil olsun, tümüyle tatil olsun diye” şeklinde açıklıyor görüşlerini.

İslamiyet konusunda araştırmalar yapan, yazar Müfid Yüksel ise “Bu düzenleme yapılmalıydı” diyor.

Halihazırda Cuma ibadeti için görevinden ayrılan personel için bir sıkıntı olmadığı yönündeki görüşü aktardığımız Yüksel, “Bazı işyerleri sıkıntı oluşturabiliyor. Birkaç holdingte böyle sıkıntılar oldu. Ben bizzat biliyorum. İsim vermeyeceğim ama holding patronunu bizzat tanıyorum” diye açıklıyor düşüncelerini.

Peki laiklik açısından kaygı verici bir durum mu? Bu kaygıları sorduğumuz Müfid Yüksel, “Türkiye 40-50 yılların laikliğini artık sürdüremez” diyerek yanıtlıyor.

Memur-Sen geçen Temmuz ayında yaptığı açıklamada memurlar için öğle tatilinin 2 saat olmasını talep etmişti.