Gambiya: Kamu personeline "başörtüsüz çalışma yasağı"

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İslam Cumhuriyeti ilan edilen Batı Afrika ülkesi Gambiya'da kadın kamu personelinin başları açık çalışmasının yasaklandığı bildirildi.

İki muhalif gazetede yer alan habere göre kamuoyuna sızan bir resmi yazışmada kadınların "başlarını düzgün bir şekilde örtmeleri gerektiği" söylendi.

Yasağın neden konduğuna ilişkin bir bilgi yok.

Gambiya Cumhurbaşkanı Yayha Jammeh geçen ay Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ülkeyi İslam Cumhuriyeti ilan etmişti.

Jammeh herhangi bir kıyafet zorunluluğu getirilmeyeceğini ve tüm dinlere mensup insanların özgürce ibadet edebileceğini söylemişti.

Batı Afrika ülkesi Gambiya özellikle plajları sayesinde Batılı turistlerin gözde tatil mekânlarından biri.

Muhalif Freedom ve JollofNews gazetelerinde yayımlanan yazışmada "Bakanlıklar, kamu kurumları ve şubelerindeki kadın çalışanların mesai saatlerinde başları açık çalışmasına izin verilmediğine yönelik bir kararname yayımlandığı" söyleniyor. Yazışmada ayrıca "Herkesin bu yeni kararnameye sıkı bir şekilde uyması tavsiye ediliyor" deniyor.

1994'ten bu yana iktidar

Gambiya'da nüfusun yüzde 90'ı Müslüman.

Cumhurbaşkanı Jammeh ülkeyi İslam Cumhuriyeti ilan ettiğinde bu adımın Gambiya'nın "dini kimliği ve değerlerine" uygun olduğunu söylemişti.

29 yaşında bir teğmenken 1994'te darbeyle iktidarı ele geçiren Jammeh insan hakları ihlalleri ve muhalefete baskıyla suçlanıyor.