Köln'de bir grup göçmene saldırı

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Almanya'nın Köln kentinde dün gece bir grup Pakistanlı ve Suriyeli, kimliği belirsiz bazı kişilerin saldırısına uğrayarak dövüldü.

Saldırganların yirmi kişi kadar oldukları ve saldırıların önceden planlanmış gibi göründüğü kaydediliyor.

Köln'ün merkez tren istasyonu yakınlarında meydana gelen saldırıda yaralananlardan üçü hastaneye kaldırıldı.

Yılbaşı gecesi yüzlerce kadının, çoğu yabancı erkek grupları tarafından cinsel taciz ve saldırılara uğradığı yer de burasıydı.

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Grubun önce 6 Pakistanlıya saldırdığı, burada dövülen iki kişinin hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

Kısa süre sonra aynı yerde beş kişi 39 yaşında bir Suriyeliye saldırarak yaraladı.

Yerel Express gazetesi saldırganların Facebook üzerinden "yabancı avı" için buluşmak üzere anlaşan bir grup holigan olduğunu söyledi.

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Yılbaşı gecesi Köln ve bazı diğer Alman şehirlerinde kadınlara yönelen toplu taciz saldırılarında polis soruşturması mülteciler ve göçmenler üzerinde yoğunlaşmıştı.

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Hırsızlıktan cinsel tacize kadar varan saldırılar ardından geçen yıl nüfusuna 1 milyonu aşkın mülteci ve göçmenin eklendiği ülkede, Başbakan Angela Merkel'in mültecilere kapıları açma politikasına sert eleştiriler gelmeye başladı.

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İslam karşıtı siyasi hareket PEGIDA'nın taraftarları Cumartesi günü Köln'de polise şişeler ve havai fişeklerle saldırmışlar ve dağıtılmışlardı.

Grubun bu akşam Leipzig'de bir yürüyüş yapması planlanıyor.

Hafta sonunda Köln'de ırkçılık karşıtları ve feminist gruplar tarafından ırkçılık ve kadına şiddeti kınayan gösteriler de yapıldı.