İran, Basra Körfezi'nde iki Amerikan askeri botuna el koydu

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İran, Basra Körfezi'nde ek koyduğu iki ABD gemisindeki 10 Amerikan askerini gözaltına aldı.

BBC'ye konuşan Amerikalı yetkili "Kuveyt'ten Bahreyn'e giden ABD donanmasına ait iki küçük botla iletişimimiz kesildi" dedi.

Yetkili, İran Dışişleri Bakanı Cevap Zarif'in, ABD'li mevkidaşı John Kerry'yi arayıp denizcilerle ilgili bilgilendirdiğini, 'denizcilerin güvende olduklarını ve yolculuklarına devam etmeleri için kısa sürede serbest bırakılacaklarını' söylediğini aktardı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı FARS, İran Devrim Muhafızları'nın biri kadın 9 kişiyi gözaltına aldığını ve bu kişilerin İran "karasularına girdiklerini" bildirdi.

Askerlerin ne zaman serbest bırakılacağı net değil.

İran geçen Aralık'ta Hürmüz Boğazı'nda Amerikan savaş gemileri ve diğer ticari gemilerin yakınında roket denemeleri yapmıştı.

ABD'li bir komutan denemelerin "çok provokatif" olduğunu söylemişti.