Sultanahmet saldırısı: Alman basını güvenliği sorguluyor

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Sultanahmet'teki saldırıda ölen 10 kişiden 9'unun Alman olduğunun açıklanması, Alman basınında geniş yankı buldu.

Gazeteler saldırının ardından hem Türkiye'de güvenliği sorguluyor, hem de saldırının turizm sektörüne ağır darbe vuracağı tahmininde bulunuyor.

Süddeutsche Zeitung Sultanahmet saldırısıyla ilgili yorumuna, 'İstanbul'da çok sayı ölü var: Türkiye korku içinde' başlığını attı.

Gazete Türkiye'de son altı ay içinde Suruç, Ankara ve şimdi de İstanbul'da olmak üzere üç büyük saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "Saldırılar çok sancılı bir biçimde ülkenin ne kadar yaralanabilir hale geldiğini gözler önüne seriyor' dedi.

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Türkiye'de güvenlik birimlerinin, polisin yetkilerini artıran güvenlik paketiyle "daha iyi donanıma sahip olması gerektiğini" belirten gazete şu ifadelere yer verdi:

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"Şimdi şu soru sorulmalı: Neden saldırganlar bu önlemlere rağmen kolaylıkla saldırı düzenleyebiliyor? Ankara saldırısında güvenlik açıkları ortaya çıkmıştı. Suriye sınırına yakın Türkiye topraklarındaki intihar komandoları, IŞİD karşıtlarını öldürmek için rahatlıkla hareket edebiliyor. Dolayısıyla şimdi İstanbul saldırısında şu soru ön plana çıkıyor: Sistem başarısız mı? Bunun ülke açısından sonuçları korkunç. Ülkede korku hakim."

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise saldırıyla ilgili yorumuna, 'Korku tohumu' başlığını kullandı.

Türkiye'de bombalı saldırı düzenlendiğinde 'genellikle akla PKK ya da DHKP-C örgütlerin geldiğini' yazan gazete, "İntihar saldırısı PKK'nın kullandığı bir saldırı biçimi değil. DHKP-C ise genellikle güvenlik güçleri gibi devlet organlarını hedef alan bir örgüt, turistleri değil. Türkiye'de son dönemlerde düzenlenen saldırıların arkasından IŞİD üyeleri ya da Türkiye'deki sempatizanları çıktı" dedi.

'Turizmi de etkiliyor'

Gazete, Sultanahmet gibi turistlerin çok sık ziyaret ettiği bir bölgenin hedef alınmasının tesadüf olamayacağını, büyük olasılıkla turistlerin de hedef alındığı değerlendirmesini yaparak, "Sultanahmet saldırısı sadece İstanbul'un giderek daha önemli hale geldiği Türk turizmini değil, otomatik olarak diğer ülkeleri de etkiliyor. Örneğin bu saldırıda Almanlar öldü" satırlarına yer verdi.

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"Terörün Sultanahmet saldırısıyla Türkiye'de yeni bir boyuta ulaştığı" yorumunu yapan Frankfurter Allgemeine, "Ancak Türkiye'de düzenlenen saldırılar, ülkedekileri birbirine yaklaştırmıyor, tam tersine ideolojik ve mezhepsel görüş ayrılıklarını derinleştiriyor" dedi.

Der Spiegel dergisi internet sayfasındaki, 'İstanbul kabusu' başlıklı haber-analizinde, "Saldırı Türkiye'yi kalbinden vurdu. Ülke çok uzun süredir böyle bir saldırının düzenlenmesinden korkuyordu" ifadesine yer verdi.

Analizde, turizmin ülke ekonomisinde sahip olduğu büyük paya dikkat çekilerek, "Türk ordusunun bir Rus uçağını vurmasının ardından turizm sektörü büyük oranda zarar gördü. Ruslar Türkiye'yi tercih eden en büyük grup. Şimdi Sultanahmet'in ardından diğer ülkelerden turistler de ülkeden uzak kalabilir" denildi.

Bulvar gazetesi Bild, 'Türkiye'de sürekli terör saldırısı düzenleniyor: Terörün kroniği' başlığını attığı haberinde, Türkiye'de geçen yıl düzenlenen saldırılarının bir bilançosunu çıkardı.

Kısa adı WAZ olan Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 'Yine terör. Yine bomba' diye başladığı yorumda, Suruç ve Ankara'nın ardından bu kez hedefin İstanbul olduğunu belirtti. IŞİD'in saldırıyla tıpkı Tunus ve Mısır'da olduğu gibi turizm sektörünü hedef aldığını yazan gazete, "Teröristlerin amacı, ekonomiyi ve böylece hükümeti zayıflatmak" dedi.

Yorumun devamı şöyle: "İstanbul saldırısının bir mesajı var: IŞİD Ankara'ya savaş açtı. Bu durum fanatiklerin ne kadar hoşgörü görseler de ya da desteklenseler de, yollarından şaşmayacaklarını bir kez daha gösteriyor. Türkiye'nin bu saldırıya verebileceği, vermesi gereken tek yanıt, terörle mücadeleyi koşulsuzca desteklemektir. Ankara Kürtlere karşı savaşı hemen bitirmek ve gerçek düşmanının karşısına çıkmak zorunda."

Hollanda'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Bu arada Hollanda, Sultanahmet'te meydana gelen canlı bomba saldırısı sonrası Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye gidecek Hollanda vatandaşlarının güvenliklerinden kendilerinin sorumlu olduğunu açıkladı. İstanbul'daki saldırıların ardından seyahat uyarılarını güncelleyen bakanlık, büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye genelimde terör saldırısı riski bulunduğunu vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, zorunlu olmadıkça Suriye ve Irak sınırındaki illere seyahat edilmemesini önerdi. Güneydoğu'da da gün batımından sonra yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Hollanda Televizyonu, Sultanahmet saldırısı sonrasında Türkiye'nin turizm açısından güvenli bölgeler listesinden çıkarıldığını duyurdu. Türkiye, 10 ülkenin yer aldığı listede 9. sırada yer alıyordu.

Patlamanın gerçekleştiği sıralarda Hollanda'nın Utrecht kentindeki Turizm Fuarı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Hollandlı turistlere, "hiçbir kaygı ve endişeye kapılmadan Türkiye'ye gelebilecekleri" çağrısında bulundu.