Charlie Hebdo'dan 'toplum eleştirisi' mi 'ırkçılık' mı?

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Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, cesedi Bodrum sahiline vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi karikatürü nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

'Riss', Laurent Sourisseau, imzalı karikatürde Aylan Kurdi'nin büyüdüğünde 'Almanya'daki tacizcilerden biri olabileceği' iması var.

Diğer yandan, 'Fransa, size anlatıldığı gibi değil' başlığı altındaki dört karikatürden biri olan Aylan Kurdi'yle ilgili karenin Fransa toplumunun eleştirisini içerdiği görüşlerini dile gerirenler de var.

"Göçmenler" başlıklı karikatürde Aylan Kurdi'nin kıyıya vuran cesedi bir balon içinde görünüyor ve yanında "Küçük Aylan büyüdüğünde ne olurdu?" diye soruluyor.

Bu sorunun altında da koşarak kaçan bir kadını, elleri açık halde kovalayan iki erkek görülüyor.

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Karikatürün altında da Fransızca'da arkadan elle tacizde bulunanlar için kullanılan 'Tripoteur' kelimesi kullanılarak "Almanya'da tacizci" olabileceği ifade ediliyor.

Image caption Tweet'te, "Bayanlar, baylar, Charlie Hebdo. İşte" deniyor.

Charlie Hebdo'nun bu karikatürü, Almanya'nın Köln kentindeki yılbaşı kutlamalarında 100'e yakın kadının göçmenlerden oluştuğu belirtilen gruplar tarafından toplu tacize uğramasının ardından geldi.

Hiciv tarzı mizahı benimseyen dergiye sosyal medyadan tepki yağdı ve dergi 'ırkçılık' yapmakla suçlandı.

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Twitter kullanıcıları karikatürü "iğrenç", "zevksiz" sözleriyle eleştirdi ve 'İslamofobik' olmakla suçladı.

Diğer yandan, karikatürün bulunduğu sayfa ve karikatüre ayrılan bölüme dikkat çekenler ise, gönderme yapılan görüşün derginin görüşü olmadığını, eleştirel yaklaştığını savunuyor.

Fransa toplumu eleştirisi

Karikatürün bulunduğu bölüm "La France, c'est pas c'qu'on dit", (Fransa, bize söyledikleri gibi değil) başlığıyla veriliyor.

Twitter'da @BurkaBey hesabını kullanan Tan Soltürk adlı kullanıcı aynı zamanda, şarkı sözünün anlamına dikkat çekiyor ve karikatürle ilgili şu yorumu yapıyor:

"Bu Michele Sardou'nun 'J'habite en France' adlı, 68 sonrası yayınlanan 'faşist şarkısı' olarak bilinen şarkısının bir sözü aynı zamanda. Dolayısıyla zaten kokuşmuş düşüncelere atıfta bulunulmuş başlıkla, bir de cumhuriyetin eşitçilik değerlerinin yitmesine bir tepki var yani."

"Mesela ilk karede Fransa'nın kozmopolitliğine vurgu yapan adalet bakanı Taubira ve tepki gösteren başbakan Vals var. İlla satirik dergiyi, komiklik karikatür şaka dergisi olarak ele alacaksanız da 3. kare'de kendi ölümleriyle dalga geçiyorlar mantığınızla. Son karede de Notre-Dame-des-Landes'daki havaalanı inşaatına karşı direnen halk ve polisin iki yüzlülüğüne vurgu yapılmış."

Tartışma yaran bu karikatür, derginin hedef olduğu ve aralarında ünlü karikatüristlerinde bulunduğu 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının birinci yıldönümünden bir hafta sonra yayımlandı.

Geçen yıl Ocak ayındaki saldırının ardından yayımlanan provokatif karikatürler dergi içinde de tartışmalar doğurmuştu. Charlie Hebdo, önde gelen karikatüristlerinden ve saldırı sonrası ilk sayıyı tasarlayan Luz dergiden istifa etti

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