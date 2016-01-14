Barış için akademisyenler sitesi hacklendi

Telif hakkı BARISICINAKADEMISYENLER.NET

Devleti kendi vatandaşına şiddet uygulamakla suçlayan ve 'Bu suça ortak olmayacağız' diyen akademisyenlerin imzaladığı bildirinin internet sitesi hacklendi.

Kendisini 'YaSaRTIM' olarak adlandıran grup tarafından hacklenen internet sitesinin ana sayfasına Türk bayrağı ile tarihte kurulmuş olan 16 Türk devletinin bayrağının görüntüsü konuldu.

Site açıldığında fonda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında da kullandığı Dombra şarkısı çalıyordu.

TIKLAYIN - BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER' BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Görselin altında yer alan mesajda ise "Siteye el koyuyoruz. Bu saatten sonra size af yok! Türkiye'ye yapılan saldırıları durdurmadığınız sürece operasyonlarımız devam edecektir. Sessiz durduk diye üzerimize gelmeyin bir konuşursak kulaklarınız patlar! İşgal değil fetih yapıyoruz!" deniyor.

YaSaRTIM adlı grup kendisini "2008'de kurulan ekimiz ezilen halkın yanında olmaya ve dünyadaki olayları hack yaparak protesto etmeye devam etmektedir. Rusya saldırılarına devam ettiği sürece operasyonlarımız devam edecek ve bitmeyecektir. Amacımız 1 Milyon Site Hack :)Öpüldünüz." sözleriyle tanımlıyor.

İlerleyen saatlerde ise barisicinakademisyenler.net sitesine girildiğinde 'Hata 403: Sunucu siteye girişe izin vermiyor' mesajı görüldü.

Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada Barış İçin Akademisyenler grubunu sert bir dille eleştirmişti.

Erdoğan "Kendisine akademisyen diyen güruh devleti suçluyor. Bununla yetinmeyip yabancıları Türkiye'ye çağırıyorlar. Bunun adı mandacılıktır" demişti.

Cumhurbaşkanı imzacılardan "aydın müsveddeleri" tabiriyle bahsetmişti.

Organize suç örgütü kurup yönetmekten hüküm giymiş olan Sedat Peker ise sosyal medyada paylaştığı mesajlarlaakademisyenleri tehdit etmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan akademisyenler ise gelişmelerle ilgili 'gerekli hukuki yaptırımlara başvuracaklarını' ifade etmişlerdi.