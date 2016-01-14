Çınar sakinleri: Deprem oldu zannettik

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Çınar Emniyet Müdürlüğü önüne vardığımda, emniyet binasının etrafı şeritlerle kapatılmıştı ve patlama alandan AFAD ekipleri çıkıyordu.

Patlamada lojman binasının bir cephesinin duvarları tamamen yıkılmış ve yanmıştı.

Lojmanın on metre yakınında bulunan Lokman Açıkgöz'e ait ev ise tamamen yıkılmış durumdaydı.

İlçe sakinleri, gece duydukları şiddetli patlamanın hasarını görmek üzere etrafta toplanmış, olan biteni anlamaya çalışıyordu.

Uzak mahallelerde yaşayanlar sesi trafo patlamasına benzetirken o sokakta yaşayanlar deprem olduğunu sanmış.

Yenimahalle'den gelen Fahri, gece evde televizyon izlerken şiddetli bir patlama duyduğunu söylüyor:

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"Mahallemiz buraya uzak, Büyük bir patlama sesi geldi, hemen televizyon izlerken şiddetli patlama oldu ve hemen sonra elektrik kesildi. Biz trafo patladı sandık. Sonra da silah sesleri geldi. Sonra da öğrendik ki bombalı saldırı olmuş."

Çınar'a vardığımda patlamada hayatını kaybeden Lokman Açıkgöz ve bir yaşındaki kızı Ecrin, 5 yaşındaki oğlu Sadık Efe'nin cenazeleri toprağa veriliyordu.

'Küçük bir pastanesi vardı, kendi halinde bir insandı'

Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında küçük bir pastane işleten 30 yaşındaki Lokman Açıkgöz'ün eşi Şükran ve iki çocuğu da yaralı olarak o yıkıntıların arasında kurtarıldığını, akrabaları olan Ekrem Tunç'tan öğreniyorum:

"Yarım saat önce toprağa verdik. Lokman çok iyi bir insandı. 20 yıl önce Mazıdağı'nın bir köyünden buraya geldiler. Emniyetin karşısında küçük bir pastanesi vardı. Kendi halinde bir insandı. Çok yazık oldu."

Etrafta toplanan kalabalıktan görüş almaya çalışıyorum ama kimse konuşmak istemiyor.

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Olayın nasıl meydana geldiğini kimse görmemiş.

Patlamaya neden olan aracın oraya nasıl geldiğine dair de pek kimsenin fikri yok gibi.

Çevredekiler aracın park edildikten sonra patlatıldığı söylüyor ama kimse bir şey görmemiş.

'Sanki yangın çıktı gibi sıcak bir hava hissettim'

Patlamaya neden olduğu söylenen araçtan geriye bir parça bile kalmadığı söylendi.

Patlamanın yaşandığı sokakta hasar görmeyen ev yok gibi.

Lojmanların karşısında iki katlı bir ev ise kullanılmayacak durumda.

Evin sakinleri olayın hala şokundalar. Evin birinci katında yaşayan Gülistan ailesi, kullanılabilecek durumda olan eşyaları toplamaya çalışıyor.

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Ev sahibi Hamid Gülistan, sağlam kalan eşyaları toplayıp annesine taşınacağını söylüyor.

Patlama olmadan kısa bir süre önce eve gediğini söylüyor. O da duruma bir anlam veremiyor.

Lokman'ın arkadaşı olduğunu ve çok üzüldüğünü anlatıyor.

19 yaşındaki kızı Elif'in odası, patlamanın olduğu sokağa bakıyor. Elif o sırada nişanlısıyla telefonda konuşuyormuş. Deprem olduğunu sanmış:

"Yatağımda oturmuş nişanlımla telefonda konuşuyordum. Bir anda şiddetli bir patlama oldu ve duvar yıkıldı. Sanki yangın çıktı gibi sıcak bir hava hissetim. Ben deprem oldu sandım. Elektrik kesildi. Bağırdım, annemi çağırdım. Duvardan seken beton parçaları ve sıvalar üzerime geldi. Omuzum incindi ama iyiyim, çok korktum."

'Allah'ım ne olur sana yalvarıyorum, bu topraklara bir sulh gelsin artık'

Elif'in babaannesi Saliha da bir yandan ağlıyor bir yandan eşyaları toplamaya yardımcı oluyordu:

"İnsanların evini başlarına yıktılar, Allah'ım ne olur sana yalvarıyorum, bu topraklara bir sulh gelsin artık. Barış olsun, barış olsun".

Gelini Ayfer, bacağını gösteriyor ve patlamanın şiddetinden seken bir parçanın bacağını morarttığını söylüyor:

"Patlamadan sonra eşim sürüne sürüne odadan battaniye aldı ve kendimizi kör bir noktada sağlama almaya çalıştık. Kızım şok geçiriyordu. Sabaha kadar böyle bekledik."

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Evin üst katında yaşayan yaşlı bir kadın, Diyarbakır'da hastanede tedavi olduğunu ve patlamayı duyunca apar topar geldiğini söylüyor.

Adının yazılmasını istemeyen kadın, fotoğrafını çekmeme izin vermiyor. Ama evin her odasını dolaştırıyor.

Bütün odalarda, mutfakta hasar çok büyük ve eşyalarının çoğu kullanılmayacak durumda.

Bu kadın de bir yandan ağlarken bir yandan da şükrediyor ama Lokman ve çocuklarını hatırladıkça ağlamaya devam ediyor:

"Verilmiş sadakam varmış kızım, Allah bizi kurtardı. Çelik kapının menteşesinin yayı bile atmış. Evdeki bütün camlar kırılmış. Evde olsaydık kesin biz de zarar görürdük" diyerek tıpkı Saliha gibi o da " yeter artık barış gelsin "diyerek dua ediyor.

Furkan adındaki oğlu da onu teselli ederek "Valla o patlamayı duysaydı kesin kalpte giderdi annem. İyi ki de evde değillerdi, tek tesellimiz bu" diyor.