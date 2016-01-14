Hollanda Meclisine Faslı başkan

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Hollanda'da aynı zamanda Fas vatandaşı da olan İşçi Partisi Milletvekili Khadija Arib, meclis başkanlığına seçildi.

Arib,seçiminin 4. turunda 83 oy alarak, Hollanda tarihinde bir ilke imza attı.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, çifte pasaport sahibi Arib'in meclis başkanı seçilmesini, "ülke tarihi açısından kara bir gün" diye değerlendirdi.

Liberal Sağ Parti üyesi eski parlamento başkanı Anouchka van Miltenburg, 12 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

İstifaya, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Fred Teeven hakkında, devlet adına bir uyuşturucu kaçakçısının parasını akladığı iddialarına ilişkin bir ihbar mektubu yol açmıştı.

Meclis Başkanı van Miltenburg'un, bir kopyası araştırma komisyonuna da gönderilen ihbar mektubunu imha ettiği ortaya çıkmıştı. Basına yansıyan bu olay üzerine van Miltenburg görevi bıraktığını açıklamıştı.

İlk çifte pasaportlu Meclis Başkanı

Yeni parlamento başkanının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimde Arib ile Liberal Sağ Parti Milletvekili Ton Elias yarıştı. 4. turda Khadija Arib 83, Elias da 51 oy aldı.

Bu sonuçla Arib, Hollanda'nın ilk çift pasaportlu meclis başkanı oldu. İşçi Partili politikacı, Mart 2017'deki genel seçimlere kadar parlamentoyu yönetecek.

Khadija Arib, yeni görevini, "onur verici ve harika bir iş, önemli bir an" diye değerlendirdi. Demokrasideki fırsat eşitliğinin, Hollanda'nın en güzel özelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni Meclis Başkanı'na, PVV lideri Wilders'in "sahte parlamento" suçlaması anımsatıldı. Benzer açıklamayı yendiden yapması halinde müdahale edip etmeyeceği soruldu. Arib, "düşünce özgürlüğüne saygılı olduğu" karşılığını verdi.

Meclis Başkanı, yurt içinde ve yurt dışında Hollanda'yı temsil ediyor. Yabancı konukları ağırlıyor.

Khdija Arib, bunun için yeterli yabancı dile sahip olduğunu söyledi. İyi derecede Fransızca konuşan Arib, aynı zamanda İngilizce de biliyor.

Wilders: Hollanda için kara bir gün

Yeni Meclis Başkanı, 7 dil bilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a atıfta bulundu. "Bir Timmermans olmadığımı biliyorum ama bir Luis van Gaal da değilim. Dilimi geliştirmek için seve seve rahibelere gidip ders alırım" dedi.

Arib'in adaylığına tepki gösteren aşırı sağcı lider Wilders, seçim sonucunu "Hollanda tarihi açısından kara bir gün" diye değerlendirdi.

"Sahte parlamento" suçlamasını yineleyen Wilders, çifte pasaport taşıdığı için Arib'in seçilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Hollanda Meclis Başkanı Khadija Arib, 10 Ekim 1960 tarihinde Fas'ın Kazablanka kentinde doğdu. 15 yaşında aile birleşimi yoluyla Hollanda'ya geldi. Amsterdam Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı.

Fas kökenli örgütlerde yöneticilik yapan Arib, 1998 yılında İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. Uzun süredir siyasetin içinde olan Arib, 3 dönem milletvekilliği yaptı.