'Mali krizdeki Peşmerge ABD'den yardım istiyor'

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (KBY) petrol fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle mali sıkıntı yaşadığı ve Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadeleye devam edebilmek için ABD'den ilave fon talep ettiği bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının KBY kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Kürt yetkililer, ABD ve koalisyon güçlerinin desteği olmadan Peşmerge güçlerinin IŞİD karşısında zayıf düşeceğini dile getiriyor" deniyor.

Temaslarda bulunmak üzere Washington'da bulunan KBY Dış ilişkiler sorumlusu Falah Mustafa Bakır, "Petrol bu kadar sert düşerken IŞİD'e karşı yüksek maliyetli bir savaşı yürütüp 1,8 milyon mülteciye ev sahipliği yapmak sürdürebileceğimiz bir şey değil" dedi.

Falah Mustafa Bakır, Peşmege güçlerine Ağustos 2015'ten bu yana maaş ödemesi yapılamadığını da ifade etti.

ABD'den ilave finansal destek istediklerini ifade eden Bakır, peşmerge güçlerinin maaşlarının ve IŞİD'e karşı operasyonların KBY için yıllık maliyetinin 2 milyar doları bulduğunu da söyledi.

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Washington yönetimi, Irak'ta hem Irak ordusunun hem de peşmerge güçlerinin eğitim ve donatımı için yılda 2,3 milyar dolarlık bütçe ayırmış durumda.

Aralık ayında Erbil'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Peşmerge güçlerine yapılacak bir sonraki silah yardımının Şubat ayı sonu, Mart başı gerçekleşeceğini ifade etmişti.

2 tabur askeri silahlandırmaya yatecek kadar silah göndereceklerini söyleyen Carter, bu yardımla Musul harekatının destekleneceğini ifade ederek "Göndereceğimiz teçhizat Musul harekatını mümkün kılacak" demişti.

'Paralar nereye gitti?'

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AP'ye konuşan ABD'nin Ulusal Savunma Üniversitesi'nden Denise Natali, "Kürtler IŞİD'e karşı mücadeleleri konusunda alkışlanmalı. Ancak yönetimsel anlamda ciddi reformlara ihtiyaçları var. Hem mali anlamda hem de yolsuzlukların önünü kesecek reformlar gerekli" dedi.

Natali, KBY'nin içinde bulunduğu finansal sıkıntıların bir kısmının 'kendi hataları' olduğunu ifade ederek bu problemlerin IŞİD'den önce de olduğunu hatırlattı ve "Milyarlarca dolar gelir elde ettiler. Bu paralar nereye gitti?" diye sordu.