Tayvan'da seçimi bağımsızlık yanlısı muhalefet kazandı

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Tayvan'da düzenlenen genel seçimleri muhalefetteki Demokratik İlerleyiş Partisi (DPP) kazandı ve partinin lideri Tsai Ing-wen Tayvan tarihinin ilk kadın Başkanı oldu.

Kesin sonuçlar henüz açıklanmasa da iktidardaki Kuomintang (KMT) partisi yenilgiyi kabul edip Tsai Ing-wen'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Eski bir üniversite öğretim görevlisi olan 59 yaşındaki Tsai'nin partisi Çin'den ayrılmayı ve tam bağımsızlığı savunuyordu.

Ancak Tsai seçim kampanyasi döneminde Çin'den bağımsızlık konusundaki görüşlerini net bir dille ifade etmemekle eleştiriliyordu.

Partisinin seçimi kesin olmayan sonuçlara göre kazandığının duyurulmasının ardından konuşan Tsai, "Çin ile ilişkilerde provokatif olmayacağız" dedi.

Tsai, Pekin'den ise Tayvan'da alınan demokratik karara saygı duymasını istedi.

'Yeni bir dönem'

Pekin yönetimi, Tayvanı ayrı bir devlet olarak tanımıyor ve Çin'in bir parçası olarak kabul ediyor.

Yeni Başkan Tsai, ülkeyi ilgilendiren önemli meselelerde parlamentodaki tüm partilerle uzlaşı içerisinde karar alacaklarını taahhüt etti ve Tayvan için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

"Tayvan halkının iradesi Çin ile ilişkilerin temelini oluşturacak" diyen Tsai, her iki tarafın da saygı kuralları içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Tsai, Tayvan'ın bundan sonra bölgenin istirarına da katkıda bulunacağını da belirterek, desteklerinden dolayı ABD ve Japonya'ya da teşekkür etti.