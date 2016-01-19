Eski Kızıl Ordu Fraksiyonu militanlarından soygun girişimi

Telif hakkı BKA Image caption Aranan eski Kızıl Ordu Fraksiyonu militanları (soldan sağa): Burkhard Garweg, Daniela Klette ve Ernst-Volker Staub'un başlarına ödül konuldu.

Almanya'da polis geçen Haziran ayında bir zırhlı para taşıma aracını hedef alan silahlı soygun girişiminin ardında radikal sol Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (RAF) üç eski militanının bulunduğunu belirledi.

Olay yerinde üç zanlının DNA'larına rastlandı.

'Baader-Meinhof çetesi' diye de adlandırılan Kızıl Ordu Fraksiyonu, 1970 ve 80'lerde düzenlediği saldırılarla 30'dan fazla kişiyi öldürmüştü.

Kızıl Ordu Fraksiyonu, 1998'de yayınladığı bildiriyle "şehir gerillası faaliyetlerine son verdiğini" açıklayarak kendini feshetti.

Alman yayın kurumu NDR'de yer alan haberlere göre, Bremen kenti yakınlarındaki Groß Mackenstedt kasabasında geçen yıl haziran ayında Real Süpermarket yakınlarında bir para nakil aracını soymaya çalışan üç kişi büyük olasılıkla eski RAF'in (Rote Armee Fraktion) yıllardır aranan üyeleri 57 yaşındaki Daniela Klette, 58 yaşındaki Volker Staub ve Burkhard Garweg.

Polis, olayda soyguncuların bir kamyonetle zırhlı aracın önünü kestiklerini bildirdi.

Maskeler ve kamuflaj kıyafeti giyen soyguncuların yanlarında iki kalaşnikof silah ve el bombası atmaya yarayan bir cihaz bulunduğu belirtiliyor.

NDR, bir süpermarketin otoparkında gerçekleşen olayda, araçtaki iki güvenlik görevlisinin yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Daha sonra üç el ateş açıldığı, bunlardan ilkinin aracın tekerleklerinden birini patlattığı, diğerinin camını parçaladığı, üçüncü kuşunun ise aracın zırhına gömülü bir şekilde bulunduğu kaydedildi.

Polisin açıklamasına göre soygunda kullanılan araçta üç zanlıya ait parmak izi bulundu.

Üç zanlı 1993 yılında Hessen Eyaleti'ndeki Weiterstadt Cezaevi'ne bombalı saldırı düzenlemişti.

O dönemde de polis zanlıların DNA'larına rastlamıştı.

20 Nisan 1998 tarihinde RAF'ın logosuyla yayınlanmış bir mektupta örgütün dağıldığı açıklanmıştı. Bunun ardından örgüt içinde bazı üyeler yeraltına çekilmişti. Bu kişiler arasında Klette, Staub ve Garweg de vardı.

Aynı üçlü 1999'da soyguna karıştı

Klette, Staub ve Garweg'in adı 30 Haziran 1999 tarihinde bir soyguna karıştı.

Üç maskeli kişi Duisburg-Rheinhausen'da 1 milyon mark taşıyan bir para nakil aracını soymuştu.

Burada olay yerinde yapılan incelemede Klette, Staub ve Garweg'in DNA izlerine rastlanmıştı.

Uzmanlar, eski RAF militanlarının yaşlandıkça para sıkıntısı çektiklerini ve bu soygunların ardında şehirlerde yeni bir gerilla savaşı başlatmak gibi bir amaç olmadığını söylüyorlar.