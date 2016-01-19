Davutoğlu: Hakkari ve Şırnak il merkezleri taşınacak

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İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderken uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şırnak il merkezinin Cizre'ye, Hakkari il merkezininse Yüksekova'ya taşınmasının planlandığını söyledi.

Hüriyet gazetesinden Akif Beki'nin haberine göre Davutoğlu, Şırnak ve Hakkari merkezlerinin dar bir alanda olduğunu ancak Cizre ve Yüksekova'nın genişlemeye uygun olduğunu belirtti.

Davutoğlu özetle şunları söyledi:

"İdari bazı tasarruflarımız olabilir. Cizre'nin ve Yüksekova'nın il merkezi haline dönüşmesi gibi, çünkü dokuları buna çok uygun. Şırnak'ta Cizre'nin, Hakkari'de Yüksekova'nın bu anlamda Yüksekova Havalimanı ve şehrin yayılması da dahil olmak üzere bunları da çalışıyoruz yani idari yapı itibariyle...

"İl merkezinin değişmesi... İçel ve Mersin denir ya mesela. Şırnak'a gidenler bilir, çok dar bir alanda. Halbuki Cizre çok geniş bir alan. Aynı şekilde Hakkari'nin genişlemesi zor, Yüksekova genişliyor fakat vilayet yapılanması haline dönüşmediği için de o genişlemeye uygun bir güvenlik ya da hizmet altyapısı olmuyor."

Telif hakkı DHA Image caption Cizre

Gazetecilerin "Yani şehir merkezi taşınacak..." demesi üzerine Davutoğlu, "Bunu planlıyoruz, yani üzerinde çalıştığımız hususlardan biri..." cevabını verdi.

Başbakan ayrıca, Diyarbakır'ın merkezindeki tarihi eserlerin de restore edileceğini söyledi:

"Diyarbakır'a olan muhabbetimi, Sur'a olan özel ilgimi biliyorsunuz. Bizzat takip edeceğim, bütün o tarihi eserler restore edilecek. Biz Rumeli'de restore etmedik tarihi eser bırakmadık. Sur'u mahrum ve mahzun bırakır mıyız? Mehdi (Eker) Bey'le kaç sefer gittik, en fazla haz aldığım, Ulu Cami'de namaz kılıp etrafta dolaşmak.

"Bunların hepsini restore edeceğiz, tek bir rant unsurunun oraya girmesine izin vermeyeceğiz. Hani böyle bir şey çıkıyor, 'rant için'. Hayır hiçbir rant unsuru girmeyecek. Eski Mardin'in içi gibi, orijinal Diyarbakır'ın mimarisinde olan taşlarla korunacak, surlar, burçlar minareler, hepsi. Gerekiyorsa bununla ilgili özel bir kanun çıkaracağız."

"Buraların terör odağı, virane yatağı olmasına izin vermeyeceğiz. Operasyon sonrasında inşaat faaliyetleri başlamış olacak. Cizre'nin de göçlerle getto, varoş şekline dönüşmüş yapıları tümüyle düzenlenecek."