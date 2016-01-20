'IŞİD'in Gestaposu'nun Alman üyesi yargı önünde

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IŞİD üyesi olarak Suriye ve Irak'ta bir yıl savaştıktan sonra ülkesine dönen bir Alman cihatçının basına yansıyan ifadeleri, örgütün özel bir saldırı birimi olduğuna işaret ediyor.

Alman basını, bu oluşumu Nazi Almanyası'ndaki gizli polis teşkilatı Gestapo'ya benzetti.

On yıla kadar hapsi istenen Nils D. adlı zanlının ifadesi, örgütteki Almanların Paris saldırılarını planlayan Abdelhamid Abaaoud gibi Avrupa’dan örgütün saflarına katılmak için Suriye'ye gidenlerle ilişkisi olduğunu ortaya koydu.

İfadesinde Abaaoud için 'Bir savaşçıydı‘ diyen Nils, bu kişinin örgüt içinde nasıl bir görevi olduğunu bilmediğini söyledi. Nils, Belçikalı saldırganı en son 2014'te Suriye’in El Bab kentinde gördüğünü anlattı.

'Lohberg Tugayı'

Alman basınına göre, Abaaoud, Nils D.‘nin tanıdığı, Avrupa’dan IŞİD’e katılan çok sayıda cihatçıdan sadece biri.

Nils D.'nin Ekim 2013'ten Kasım 2014'e kadar Suriye’de IŞİD saflarında savaştığı belirtiliyor.

25 yaşındaki Nils D., uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sorunlar yaşamış ve meslek eğitimini yarıda bırakmış.

Ardından kuzeni Philip B. aracılığıyla radikal İslamcı çevrelere girmiş ve Müslüman olmuş.

Philip B. ve Nils D. Dinslaken’in Lohberg semtindeki diğer radikal İslamcılarla birlikte IŞİD’e katılma kararı almış. Bu nedenle medyada, 'Lohberg Tugayı‘ olarak anılıyorlar.

Bu gruba üye olanların toplam sayısının 25 olduğu, 13’ünün de IŞİD’e katıldığı tahmin ediliyor.

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Kuzeni Philip B. intihar saldırısında öldü

Philip B.'nin 2014 yazında Irak’ta 20 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının faili olduğu bildiriliyor.

Nils D. ise kuzeninin öldüğü bu olayın ardından birkaç ay daha örgütte kaldığını, ardından İstanbul üzerinden bir otobüsle 2015 Ocak ayında Almanya’ya döndüğünü belirtti.

Alman basınına göre, dönüşünden hemen sonra gözaltına alınan zanlı, önce polisle işbirliği yapmak istemedi, ardından Suriye’de IŞİD'in kontrolündeki cezaevinde tutukluların kafasına silah dayarken çekilmiş fotoğrafları kendisine gösterildiğinde konuşmaya karar verdi.

'Grupta Türkler de var'

Almanya’dan IŞİD’e katılan bircok cihatçının örgüte Belçika’dan katılanlarla birlikte savaştığını söyleyen Nils D., Halep’te villalarda kaldıklarını belirtti. Alman zanlı, örgütteki Türkiye kökenlileri de tanıdığını söylüyor.

Nils D.'nin ifadesinde kendisi gibi Dinslaken’den örgüte katılan Mustafa K., Enis A. ve Marcel B. ile birlikte IŞİD’in cezaevlerinde gardiyanlık yapmak için gönüllü olduklarını da anlattığı belirtiliyor.

Nils D. daha sonra kendi saflarından IŞİD’e ihanet etmekle suçlanananları tutuklayan bir saldırı biriminde görev aldı.

Zanlı, bu saldırı biriminde görev aldığını kabul ediyor.

Alman zanlı, IŞİD’in tutsak aldığı kişilere işkence yaptığını bildiğini söyledi ancak kendisinin işkencelere katılmadığını savundu. Uzmanlar bu ekibi‚ işkence yapmaları nedeniyle 'IŞİD’in Gestaposu' diye tanımlıyor.