'İtalyan sinemasının son büyük ustası' Scola'ya veda

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İtalyan ve dünya sinema tarihinin en önemli isimlerinden senarist ve yönetmen Ettore Scola dün 84 yaşında hayatını kaybetti.

Faşizm ve İkinci Dünya Savaşı dönemi İtalya'sını anlatan filmleriyle ve İtalyan usulü komedileriyle tanınan Scola, "İtalyan sinemasının son büyük ustası" olarak anılıyordu.

Scola, geçen Pazar gününden bu yana Roma Polikliniği'nde komada bulunuyordu.

10 Mayıs 1931'de Trevico'da doğan Scola, kısa süre sonra ailesiyle birlikte Roma'ya taşındı.

Hukuk eğitimi aldıktan sonra kariyerine, mizah dergisi Marc'Aurelio'da çizimler yaparak başladı ve aynı dergide çalışan İtalyan sinemasının bir diğer dev ismi Federico Fellini ile de bu dönemde dostluk kurdu.

Sinema dünyasına senarist olarak giriş yapan Scola, ilk yönetmenlik tecrübesini ise 1964'te "Se permettete parliamo delle donne" (Müsaadenizle kadınlardan söz edelim) filmiyle yaşamıştı.

Scola'nın yönetmenlik kariyerindeki 41 film arasında, "Una giornata particolare" (Özel bir gün), "C'eravamo tanti amati" (Birbirimizi öyle çok sevmiştik ki), "La Famiglia" (Aile), "La Terrazza" (Teras) gibi İtalyan sinemasının başyapıtları da bulunuyor.

Scola'nın yönettiği oyuncular arasında da Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Vittorio Gassman, Massimo Troisi, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli gibi isimler yer alıyor.

İtalyan sinemasının "siyasi sesi"

Scola son olarak Federico Fellini'yi ve Fellini ile dostluğunu anlattığı "Che strano chiamarsi Federico" (Scola Fellini'yi anlatıyor) filmini çekmişti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalyan sinemasında "siyasi bir ses" olarak tanınan Scola, İtalyan Komünist Partisi'nin eski üyelerindendi ve 1989'da partinin kurduğu gölge kabinede Kültür Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Ettore Scola, Cannes, Moskova ve Venedik gibi uluslararası film festivallerinden ödüller almış, Oscar'a da 4 kez aday gösterilmişti.

Scola'nın ölümü, İtalyan basınında "Sinemanın son ustası Ettore Scola öldü" (Ansa), "İtalya'yı anlatmayı (ve kırbaçlamayı) bilen sinema ustası öldü" (Il Giornale), "İtalyan sinemasının ustasına veda" (La Repubblica) gibi başlıklarla yer aldı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi de Twitter'a yazdığı mesajda, "İtalya'yı ve onun değişimlerini okuma konusunda inanılmaz yetenekli olan usta Ettore Scola, İtalyan kültür hayatında büyük bir boşluk bıraktı" ifadelerini kullandı.

"Muhteşem Güzellik" filmiyle 2014'te Oscar alan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino da "Ettore Scola'nın ölümüyle İtalyan sineması daha yalnız kaldı" dedi.