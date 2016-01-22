'Rusya Kamışlı'da hava üssü kuruyor' iddiası

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Rusya'nın Suriye - Türkiye sınırındaki Kamışlı'da yeni bir askeri üs kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Suriye'deki Beşar Esad karşıtı muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Rus askeri teknisyenler ve askerler Kamışlı havalimanı çevresinde görüldü" dedi.

Gözlemevi, askerlerin ve teknisyenlerin havalimanını yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalıştığını ve bölgeye Rus savaş uçaklarının gönderilebileceğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunuyor.

Arap ve Kürt YPG güçlerinin koalisyonu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunan Kamışlı'da Suriye Ordusu'nun ise kontrol altında tuttuğu küçük alanlar var.

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Anadolu Ajansı, Rus askerlerinin Kamışlı'da Suriye ordusu kontrolündeki bölgelere yerleştirildiğini aktardı.

Kamışlı Meclis gündeminde

Rus askerlerinin Kamışlı'daki faaliyetleri iddiası CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın hükümetten bilgi istemesi üzerine Meclis'te de tartışıldı.

CHP'den gelen bilgi talebine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Kamışlı'da rejim güçleri, Rus askerleri ve PYD birlikte hareket ediyorlar" dedi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise "Kamışlı sınırında konuşlu Rus birlikleri NATO üyesi Türkiye'ye karşı tehdit olamaz" dedi.

Erdoğan'dan tepki

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus askerlerinin Kamışlı'ya konuşlandığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Rusya’nın 100 askerinin olduğuna dair bazı şeyler kulağımıza geliyor. Ancak hassasiyetlerimiz devam ediyor. Bu konuda hassasız. PKK, PYD, YPG DAİŞ bunların farkı yok tavrımız aynı olacaktır diye koalisyon güçlerine söylüyoruz.

"Yarın Biden ile bunu konuşacağımızı paylaştık. Kendisiyle bunu teferruhatlı şekilde görüşeceğiz. Temenni ederim ki ortak tavır Suriye’nin kuzeyinde bu tür yanlış bir yapılanmaya fırsat vermemek yönünde olacaktır."