Rusya: Kamışlı'da üs kurmayacağız

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Rus Savunma Bakanlığı Suriye'de yeni bir hava üssü kurma planları olmadığını söyledi.

Rus bakanlığın açıklaması Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı kenti yakınlarında yeni bir hava üssü kurduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.

Bakanlık sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Suriye'de ek hava üsleri ya da var olan uçak pistlerini genişletmek gibi bir niyetleri olmadığını söyledi.

Moskova 30 Eylül'de Suriye'deki hava operasyonlarına başladığından bu yana Rus savaş uçakları 6 bin muharebe uçuşu gerçekleştirdi.

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Rus hava uçaklarının Suriye'deki merkezi Lazkiye bölgesinde Hemeimeem hava üssü.

Rusya'nın hava baskınları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ordusuna son haftalarda hücuma geçme ve bazı kilit bölgeleri muhaliflerin elinden alma fırsatı sağlamıştı.

Türkiye tepki göstermişti

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunuyor.

Arap ve Kürt YPG güçlerinin koalisyonu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunan Kamışlı'da Suriye Ordusu'nun ise kontrol altında tuttuğu küçük alanlar var.

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Bazı medya kuruluşları, Rus askerlerinin Kamışlı'da Suriye ordusu kontrolündeki bölgelere yerleştirildiğini aktarmıştı.

Rus askerlerinin Kamışlı'daki faaliyetleri iddiası CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın hükümetten bilgi istemesi üzerine Meclis'te de tartışıldmıştı.

CHP'den gelen bilgi talebine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Kamışlı'da rejim güçleri, Rus askerleri ve PYD birlikte hareket ediyorlar" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus askerlerinin Kamışlı'ya konuşlandığı iddialarıyla ilgili geçen hafta şunları söyledi:

"Rusya'nın 100 askerinin olduğuna dair bazı şeyler kulağımıza geliyor. Ancak hassasiyetlerimiz devam ediyor. Bu konuda hassasız. PKK, PYD, YPG DAİŞ bunların farkı yok tavrımız aynı olacaktır diye koalisyon güçlerine söylüyoruz. Yarın Biden ile bunu konuşacağımızı paylaştık. Kendisiyle bunu teferruhatlı şekilde görüşeceğiz. Temenni ederim ki ortak tavır Suriye'nin kuzeyinde bu tür yanlış bir yapılanmaya fırsat vermemek yönünde olacaktır."