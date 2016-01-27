Bikram Yoga'nın kurucusuna cinsel taciz cezası

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40,5 derece oda sıcaklığında yapılan Bikram Yoga'nın kurucusu olan ve cinsel tacizle suçlanan Bikram Choudhury, ABD'nin Los Angeles kentinde yargılandığı davada suçlu bulundu.

69 yaşındaki Bikram Choudhury, kendisini cinsel tacizle ve hakkındaki bir tecavüz iddiasını soruşturduğu için kovmakla suçlayan hukuk bürosunun eski avukatlarından Minakshi Jafa-Bodden'e yaklaşık 6,5 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Mahkeme Choudhury'nin Jafa-Bodden'e cinsel tacizde bulunduğuna ve ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Jafa-Bodden, 2011'den 2013'e kadar Choudhury'nin Los Angeles'taki yoga okulunun hukuki işlerini yürütmüştü.

Hindistan doğumlu olan ve ABD'de yaşayan Choudhury ise 2002'de geliştirdiği yoga methoduyla üne kavuşmuştu.

Birçok ünlünün tercihi

Bikram Yoga, sabit sıcaklıkta 90 dakika boyunca yapılan 26 hareketten oluşuyor.

Madonna, Andy Murray, Gwyneth Paltrow ve "Goldie" Clifford Joseph Price; Bikram Yoga'yı tercih eden ünlülerden sadece birkaçı.

Bikram Yoga halen dünya çapında 650'den fazla stüdyoda uygulanıyor.

Ekim ayında da yoga türü ile ilgili telif hakkında yönelik bir davayı kaybeden Choudhury'yi, altı kadın daha "cinsel saldırı" ile suçluyor.

Choudhury ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.