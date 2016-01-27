Zika virüsünün aşısı '10 yıl sonra çıkar'

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Zika virüsünü araştıran Amerikalı bilim insanları, virüse karşı aşının ancak 10 yıl sonra çıkabileceğini söyledi.

Sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüsü, hamile kadınlara bulaşması durumunda henüz doğmamış bebeklerin beyinlerinde küçülmeye, ilerleyen yaşlarda da beyin hasarlarıyla ölüme neden oluyor.

Brezilya'da binlerce kişinin yakalandığı virüs 20'den fazla ülkeye yayıldı. Virüse karşı henüz bir aşı veya tedavi yok, teşhisi de zor.

ABD'deki Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bilim insanları virüse karşı bir aşı üzerinde çalışıyor.

BBC'nin Teksas'tan bildiren muhabiri James Cook'un haberine göre bilim insanları araştırmaları için örnek toplamak için Brezilya'ya gitti, elde edilen bulgular da yüksek güvenlikli Galveston laboratuvarında incelemeye alındı.

Uzmanlar, aşının testler için iki yıl içinde hazır olabileceğini ancak ilaç düzenleme kurullarının onayından geçmesinin ise en az 10 yıl alabileceği uyarısında bulunuyor.

Galveston'daki laboratuvar polis ve FBI tarafından korunuyor.

Laboratuvarda BBC'ye konuşan Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nden Profesör Scott Weaver, insanların virüsten korkmakta haklı olduklarını söyledi.

Virüsle ilgili çalışmalar birkaç ay önce başlamış.

Ancak üniversitesinin patoloji bölümünde görevli Profesör Nikos Vasilakis, iki yıl içinde teste hazır olsa da kullanımın zaman alacağını şu sözlerle ifade ediyor:

"En çok zamanı, aşının kamuda kullanılması için ABD'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) veya diğer denetleyici kuruluşların onay süreci alacak, bu da 10 ila 12 yılı bulur."

Aşının araştırmaları Brezilya'da da yürütülüyor. Brezilya'daki bilim insanları ise aşının beş yıl içinde hazır hale gelebileceğini belirtiyor.

Avrupa'ya da yayıldı

Virüs Güney ve Orta Amerika'yı ziyaret eden Danimarkalı bir turistte Zika virüsüne rastlandı.

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Danimarka'da Aarhus Üniversite Hastanesi, bir hastanın ateş, baş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu ve hastanın Zika virüsünü taşıdığını tespit ettiklerini söyledi.

Hastane yetkilileri virüsün Danimarka'da yayılma olasılığının düşük olduğunu çünkü virüsü taşıyan sivrisineklerin ülkede yaşamadığını söyledi.

Stockholm'daki Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden Romit Jain, Almanya ve İngiltere'de de Zika virüsü vakalarına rastlandığını söyledi.

Geçen yaz İsveç'te gebe kalma yaşını geçmiş bir kadın hastanın, yaptığı yolculuk sırasında virüsü kaptığı açıklanmıştı.

Zika salgını özellikle Güney Amerika ülkelerinde salgına dönüştü.

Brezilya'da hastalık nedeniyle kafaları anormal küçüklükte doğan bebek sayısının dört bine yaklaştı.

Obama'dan acil çağrı

ABD Başkanı Barack Obama Zika salgınına karşı acil eyleme geçme çağrısı yaptı.

Obama aşıların ve tedavilere yönelik araştırmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsün tüm Latin Amerika ülkelerine yayılabileceğini söylüyor.

Hastalık şimdiye kadar 21 ülkede görüldü.