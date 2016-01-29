AB: Hollanda'nın sığınmacıları iade planı yasa dışı

Telif hakkı AFP

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Hollanda'nın hazırladığı ve Türkiye sahillerinden Yunan adalarına ulaşan sığınmacıların gemilerle tekrar Türkiye'ye gönderilmesi planı için Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 'yasa dışı' dedi.

Hollanda basınına konuşan Juncker, Hollanda'da koalisyonun küçük ortağı PvdA partisinin lideri Diederik Samsom tarafından hazırlanan ve 'Samsom Planı' adı verilen plan için "Avrupa Birliği sığınmacıların reddedilmesine katkı sağlayamaz" dedi.

Hollanda, Samsom planı kapsamında Yunan adalarına sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde olacak gemiler göndermeyi ve adalara gelen sığınmacıları bu gemilere bindirip tekrar Türkiye'ye geri yollamayı AB dönem başkanı olarak üye ülkelerle müzakereye açmak istiyordu.

Telif hakkı AFP Image caption Hollanda'da koalisyonun küçük ortağı PvdA partisinin lideri Diederik Samsom tarafından hazırlanan plan kapsamında Türkiye'ye 'Güvenli ülke' satüsünün verilmesi de vardı.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, AB ülkelerinin yılda 150 bin ila 250 bin sığınmacıyı yasal yollarla kabul etmesi durumunda Ankara'nın da anlaşmaya sıcak bakacağı ifade ediliyordu.

Şu ana kadar Ankara'dan Hollanda'nın Samsom planına dair resmi bir açıklama gelmiş değil.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Konvansiyonu'nda, sığınmacıların ancak geldikleri ülkenin 'güvenli ülke' olarak sınıflandırılması halinde o ülkeye iade edilebileceği belirtiliyor.

Ancak Türkiye, 'güvenli ülke' statüsü olan bir ülke değil. Samsom planı kapsamında Türkiye'ye bu statünün verilmesi de düşünülüyordu.

Telif hakkı Getty Image caption Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin Hollanda'nın planına destek veremeyeceğini söyledi.

Sadece 2015 yılı içerisinde AB ülkelerine deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 1 milyonun üzerinde. Bu göçmenlerin büyük kısmı ise Suriye ve Irak'taki savaşlardan kaçan sığınmacılardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Türkiye - Yunanistan güzergahını kullanarak Yunan adalarına ulaşanların sayısı geçen yıl 856 bini aştı.

Kötü hava şartlarına rağmen, sadece bu ay Türkiye sahillerinden Yunan adalarına 50 bin kişinin gittiği belirtiliyor.

Göçmenlerin AB ülkelerine giriş kapısı haline gelen Yunanistan da baskı altrında.

Avrupa Birliği ülkeleri, Atina'nın göçmen akınına karşı kalıcı tedbir almaması halinde ülkeyle sınırların kapatılabileceğini ifade etti.

Kriz, pasaportsuz dolaşımı sağlayan Schengen Bölgesi'ni de tehdit ediyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Mart ayında düzenlenecek AB liderler zirvesinden somut bir çözüm planı çıkmaması halinde Schengen bölgesinin ayakta kalmasının zor olduğunu söylemişti.

Ülkelerin acil durumlarda Schengen Bölgesi üyeliğini 2 yıla kadar askıya alma hakkı bulunuyor.