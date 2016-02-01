Cizre operasyonlarında bir asker ve iki polis hayatını kaybetti

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Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerinin PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda 1 asker ile iki polis hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir asker ile bir polisin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiklerini duyurdu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"31 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu kahraman bir silah arkadaşımız ve kahraman bir polisimiz ağır şekilde yaralanmışlardır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 16.00 sularında her ikisi de şehit olmuştur.

Çıkan çatışmada, üç bölücü terör örgütü mensubu terörist, silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir."

Doğan Haber Ajansı, operasyonun Cudi Mahalesi'nde yaralıların bir evin bodrum katında barındığı bölgede yürütüldüğünü ve güvenlik güçlerinin yaralıları alıp hastaneye götürmek üzere operasyon düzenlediğini bildirmişti.

TSK'nın açıklamasının ardından Cudi Mahallesi'nde akşam saatlerinde de devam eden çatışmalarda 1 polis daha hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı (DHA), polisin kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaralılara henüz ulaşılamadı

15 ağır yaralı ve hayatını kaybetmiş 7 kişinin bulunduğu bodrum katına ulaşmaya çalışan Türk tabipler Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan gönüllü sağlıkçıların Cizre'ye girişine izin verilmedi ve sağlıkçılar yine Şırnak'ın İdil ilçesi çıkışında durduruldu.

Sağlık ekibinde yer alan Doktor Halis Yerlikaya, Ankara’da bir dizi görüşmeden sonra yaralılara müdahale etmek için yola çıktıklarını ancak askerlerin Şırnak Valisi’nin emri üzerine geçişlerine izin vermediğini aktardı.

Telif hakkı . Image caption Cizre'ye ulaşmaya çalışan gönüllü sağlık çalışanlarının ilçeye girişi Şırnak Valiliği'nin talimatıyla engellendi.

Yerlikaya, Nusaybin üzerinden gitmeye çalıştıklarını ancak oradan da engellendiklerini belirtti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ise "En kutsal hak olan yaşam hakkının açık bir şekilde ihlal edildiğini" belirterek Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu’na çağrı yaptı.

Cizre’deki 15’i ağır, 9’u hafif 24 yaralıdan 30 saattir haber alamadıklarını söyleyen Sarıyıldız, Ankara’daki girişimlerin de sonuç vermediğini aktardı.

'Yaralıların anneleri gözaltında'

Sarıyıldız, Cumartesi günü HDP milletvekillerinin İçişleri Bakanı'nın odasındayken yaralılarla telefon görüşmesi yaptıklarını, hafif yarlıların ağır yaralıları sırtlayarak çıkaracakları konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Faysal Sarıyıldız, son çare olarak bu sabah yaralıların annelerinin ellerinde beyaz bayrakla yürüyerek mahalleye gitmeye çalıştığını aktardı ve “Eve 100 metre kala özel harekatçılar anneleri durdurarak onları göz altına aldı. Halen sorguları devam ediyor. Sağlık ekipleri de Nusaybin’de engellendi. Burada ne hukuk kaldı ne de ahlak" diye konuştu.

HDP'lilerin açlık grevi sürüyor

Telif hakkı HDP Image caption HDP heyeti Birleşmiş Milletler Türkiye temsilciliğini zyaret ederek Cizre konusunda adım atılması talebini iletti.

Öte yandan HDP milletvekillerinin başlattığı açlık grevi devam ediyor.

HDP heyeti Pazar günü Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile acil bir görüşme yaparak hem BM hem de Avrupa Konseyi’nden acil çağrı talebinde bulundular.

Görüşmelerin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Cizre’deki vahşete ilişkin süreç, Hükümet’in ve devletin yaralıları ölüme terk eden yaklaşımı anlatılmış, bu konuda BM nezdinde acil çağrıların yapılması talep edilmiştir. Bu temelde AKP hükümeti ile sonuç alıcı görüşmelerin yapılması, Cizre başta olmak üzere ablukaların uygulandığı yerlere heyetlerin gönderilmesi yönündeki isteklerimiz iletilmiştir" dendi.