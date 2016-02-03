Çinli kadın 'dünyanın en şanslı yolcusu' oldu

Telif hakkı WEIBO

Bacaklarını rahatça uzatabileceği geniş bir alan, kişiye özel hizmet ve ağlayan bebeklerin olmadığı bir uçak.

Çinli genç kadın Zhang, Wuhan'dan Guangzhu'daki evine dönerken uçakta adeta bir pop yıldızı gibi ağırlandı.

Çin Yeni Yılı yaklaşırken tatile çıkanlar uçaklarda yaşanan gecikme nedeniyle rezervasyonlarını kaydırıp daha erken saatlerdeki seferlere geçince, Zhang, uçakta kendisini tek başına buldu.

Zhang'ın şansının yaver gitmesini sağlayan bir diğer şey ise treni değil, uçak yolculuğunu tercih etmesiydi.

Tatil sezonundaki yoğun kar yağışı yüzünden Guangzhu'da 100 binin üzerinde kişi tren istasyonlarında mahsur kalmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Tren seferlerini aksatan kar fırtınası, Wuhan havalimanından kalkan uçakları da etkiledi.

Çok sayıda sefer ya iptal oldu ya da uzun saatler boyunca rötar yaptı. Rötarlı uçaklara Zhang'ın CZ2833 sefer sayılı uçuşu da dahildi.

Yolcuların büyük kısmı, biletlerini daha erken saatlerdeki uçaklara kaydırdı. Ama Zhang bu seçeneği kullanmayı tercih etmedi ve uçağın tek yolcusu oldu.

Tek başına uçtuğu yolculuğu bol bol fotoğraflayan Zhang, bu mutlu deneyimini Çin'in en popüler sosyal medya ağı olan Weibo'da paylaştı. TIKLAYIN: İSYANCI LİDERİN ÇOCUKLARI, BİLGİSAYAR OYUNU ÜRETİCİLERİNE NEDEN DAVA AÇTI?

BBC'nin ulaştığı Zhang, "Çok mutluydum. Hayatta bir kez başınıza gelecek cinsten bir deneyimdi. Kendimi rock yıldızı gibi hissettim" dedi.

Zhang yolculuk boyunca hosteslerden ve pilottan özel hizmet aldığını anlattı.

Telif hakkı WEIBO Image caption Çin'in en popüler sosyal medya ağında Zhang'a 'Dünyanın en şanslı yolcusu' lakabı takıldı.

Zhang'ın bu tek kişilik uçuşu, internette kendisine 'dünyanın en şanslı yolcusu' lakabının takılmasına neden oldu.

Paylaşımları yüzlerce kişi tarafından beğenilirken, çok sayıda kişi de Zhang'ın fotoğraflarını Weibo üzerinden arkadaşlarıyla paylaştı.

Telif hakkı WEIBO Image caption Zhang, yolculuk yaptığı uçakta tek başınaydı.

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

"Bu kadar kaosun yaşandığı bir dönemde böyle seyahat edebildiğin için gerçekten çok şanslısın."

"Kardeşim gerçekten dünyanın en şanslı yolcususun - tadını çıkar."

Ancak bazıları da havayoluna kızarak, tek bir yolcu için uçak kaldırmanın yanlış olduğunu savundu:

"Binlerce kişi evlerine gidebilmek için eziliyorken, sizce de yaptığınız şey israf olmuyor mu?"

"Keşke biraz bekleyip daha fazla yolcu alsaydınız. Benzin boşa gitmiş."

Peki 'dünyanın en şanslı yolcusu' bu yolculuk için ne kadar mı ödedi? 1200 yuan, yani yaklaşık 530 TL.