Rusya: Türkiye Suriye'de operasyon için hazırlık yapıyor

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Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye askeri faaliyetlerde bulunmaya hazırlandığından şüphelenmek için ciddi gerekçeleri olduğunu duyurdu.

Rus Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ''Türk ordusunun Suriye'de aktif faaliyetlerde bulunmak için gizli hazırlıklar içinde olduğuna dair giderek artan sayıda işaretler tespit etmiştir'' dedi.

Ancak Savunma Bakanlığı açıklamasında atıfta bulunulan 'gizli hazırlıkların' ne olduğuna dair bir detay verilmiyor.

Rusya, Türkiye'yi Suriye'de IŞİD dahil silahlı gruplara destek vermekle suçluyordu.

Kasım 2015'te Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını sınır ihlali gerekçesiyle düşürmesinden bu yana, Ankara ve Moskova arasındaki ilişkiler gergin durumda.

Erdoğan'dan Rusya'ya ve Cenevre görüşmelerine eleştiri

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru'da yaptığı açıklamada Rusya'yı ve Cenevre görüşmelerini eleştirdi.

Erdoğan, Cenevre görüşmelerine hitaben "Siz niye toplanıyorsunuz? Dünyayı oyalamak için mi bir araya geliyorsunuz? diye sordu ve ekledi:

"Orada olması gerekenler oraya alınmıyor, olmaması gerekenler oraya davet ediliyor. Örneğin muhalifler oraya son anda kabul edildi. Muhalifler de, 'Terör örgütlerini buraya alırsanız, biz buraya girmeyiz' dedi. Son anda terör örgütlerine, 'Gelmeyin biz burada işi öyle veya böyle bir noktaya getiririz, sizinle de daha sonra konuşuruz' dediler. "

Cumhurbaşkanı, görüşmelerin Suriye'deki muhaliflerin bombalamalarının durdurulduktan sonra başlaması gerektiğini söyledi:

"Suriye'nin temsilcisi orada duruyor. Ama öbür taraftan Rusya Suriye'de insanları öldürmeye devam ediyor. Böyle bir barış masası olabilir mi? Böyle bir barış görüşmesi olabilir mi? Ama ne yazık ki bu dünyada bunlar oluyor. Çocukların öldürülmeye devam ettiği bir ortamda bu tür girişimler maalesef sadece zalimin işini kolaylaştırmaktan öte işlev görmüyor."

Davutoğlu'nda ABD-Rusya görüşmeleri yorumu

Suriye Bağışçılar Konferansı için bulunduğu Londra'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise "ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerden bir şey beklememe yanında şunu da ifade edeyim, daha çok kaygılanıyoruz. Çünkü her görüşme sonrasında Ruslar daha fazla saldırıyor" dedi.

Başbakan ayrıca Halep çevresindeki kamplardan kaçan yaklaşık60-70 bin kişinin Kilis'e doğru yöneldiğini ifade etti.