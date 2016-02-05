DERGİ - Köpek, tanıdığı köpeğe 'torpil' yapıyor

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Köpekler insanın en iyi ve sadık dostu olarak bilinse de tanımadıkları köpeklere iyi davranmadıkları görüldü.

Scientific Reports adlı yayın organında yayımlanan araştırmaya göre, köpekler tanıdıkları koşulda diğer köpeklerle yemeklerini paylaşıyor.

“Toplumcu davranış” paylaşma, verme ve işbirliği yapma gibi başkalarına yardım etme niyeti sergileyen davranışlardır.

Primatlarda bu davranış ortaya konmuş, sıçanlarda ve cüce kargalarda da deneysel incelemeye tabi tutulmuştu.

Bu davranışı incelemek için araştırmacılar bir ipi çekerek bir tepsiyi öne itme konusunda bazı köpekleri eğitti. Bunların bir kısmının yanına aynı cinsten tanıdıkları bir köpek, diğer gruba ise saldırgan olmayan yabancı bir köpek kondu. Eğitilen köpekler yanlarındaki köpekler için dolu ya da boş tepsiyi seçme şansına sahipti.

Tanıdıkları köpeklerle olanların, diğerlerine kıyasla yemek dolu tepsiyi seçme oranı iki kat daha fazlaydı.

Araştırmayı yürüten Viyana Veterinerlik Üniversitesi’nden Rachel Dale “Tanıdıkları köpeklere yemek dolu tepsiyi vermelerine şaşırmadık; şaşırtıcı olan, yabancılara ne kadar az verdiklerini görmekti” diyor.

Köpeklerle insanlar arasında toplumcu davranış alanında daha önce araştırmalar yapılmış, ancak kesin sonuçlara varılamamıştı. Köpeklerin gerçekten toplumcu bir davranış mı sergilediği yoksa sadece itaatkâr mı davrandığını söylemek mümkün olamıyordu.

“Terbiye edilmeye ve insandan ipucu almaya yatkın oldukları için zor. Bu yüzden dikkatli sonuç çıkarmak lazım” diyor Dale.

Hayal kırıklığına kapılmadan önce, köpeğin yabancılara karşı soğuk davranmasının da bir nedeni olduğunu unutmamak gerekiyor.

Dale bunu grup aidiyeti açısından anlaşılır bir şey olarak değerlendiriyor.

Başkalarıyla işbirliğine gitmek için, onlarla paylaşmak için tolerans göstermek gerekir. Örneğin, sürü halinde büyük bir av yakaladıklarında onu paylaşmaları lazım.

Dale benzer bir araştırmayı kurt sürüleri üzerinde yapıyor. Bu çalışmanın, köpeklerin toplumcu davranışının evcilleştirme sonucu mu olduğu, yoksa vahşi kökenlerine mi dayandığı konusuna ışık tutacağını umuyor.