Sınırdaki Suriyeliler ve Merkel'in Ankara ziyareti İngiliz basınında

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İngiltere'de gazeteler bugün; Rusya destekli Suriye ordusu operasyonları sonucu Halep'ten kaçan binlerce kişinin Türkiye sınırına gitmesi ve Alman lider Angela Merkel'in gün içinde gerçekleştireceği Ankara ziyaretine sayfalarında önemli yer ayırıyor.

Independent gazetesi haberinde, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin göçmen kabulünde kapasitesinin sonuna geldiği yönündeki açıklamasına dikkat çekiyor.

Gazete, Kurtulmuş'un bu açıklamasının devamında sarf ettiği "Ama sonuçta bu insanların gidecek başka yerleri yok" sözünü de aktarıyor.

Independent: Merkel'in ziyareti Halep'ten göç dalgasıyla karmaşıklaştı

Gazete, Halep'ten gelerek Cumartesi gecesi Türkiye'ye geçen bir Suriyeli doktorla görüşmüş.

Dr. Osama Abol El-Ezz gazeteye, birçok ailenin, Halep'in muhaliflerin elinde bulunan Batı bölümündeki kırsal alana geçtiğini söylemiş.

El-Ezz özetle şunları aktarıyor:

"Açlar, yerde yatıyorlar. Yardım bekliyorlar. Her gün yaklaşık 10 ila 20 kişi Rus uçakları ve rejimin bombardımanı nedeniyle öldürülüyor. Halep'te durum sürekli daha kötüye gidiyor.

"Hastaneler biraz yakıt ve ilaç stokluyordu. Ancak yeterli değil.

"İnsanların hiçbir şey stoklama şansı yok çünkü yoksullar. Yardım kuruluşları yiyecek ve su stokluyordu ama bunun kentteki herkes için yeterli olduğunu sanmıyorum."

Independent, Merkel'in ziyaretinde Türkiye'ye, Yunanistan'a kaçak göçmen geçişlerini durdurmada daha etkin olma çağrısını yapmasının beklendiğini ancak Halep merkezli göç dalgasının ziyareti karmaşıklaştırdığını yazıyor.

Times: Erdoğan mültecilere, Avrupa Erdoğan'a yardım etmeli

Times gazetesi, Halep merkezli yeni göç dalgasını ve Merkel'in ziyaretiyle ilgili haber ve analizlere iki tam sayfa ayırmış.

Bunun dışında gazetenin editoryal görüşlerini yansıtan sayfasında da konuyla ilgili bir yazı yer alıyor.

Editoryal görüş yazısının başlığı 'Halep'in masumları'.

Yazıda Suriye ordusunun Rusya destekli operasyonları nedeniyle binlerce kişinin Halep'ten ayrıldığı, bu insanlara sadece Türkiye'nin bir çıkış yolu sunabileceği belirtiliyor.

Gazete, operasyonlar sonucu ülkenin bu ikinci büyük kentine giden, muhaliflerin elindeki en büyük ikmal hattının kesildiğini belirtiyor ve ekliyor:

"Şimdi, kentin duvarları içindeki birkaç yüz savaşçı ve birkaç yüz bin sivil sadece kuşatma altında değil, aynı zamanda açlık tehlikesi altında.

"Geçen haftadan bu yana kenti terk eden tahminen 100 bin kişinin durumuysa daha iyi değil. Güneyde rejim güçleri, doğuda IŞİD savaşçıları ve Batıda Rusya destekli Kürt milisler tarafından kuşatılmış durumdalar. Tek umutları ise Türkiye'ye kaçmak ama sınır kapalı."

Yazıda, ortadaki bir yeni göç dalgasının doğrudan Rusya'nın Suriye'deki savaşa müdahil etmesinin sonucu olduğu belirtiliyor.

Hâlihazırdaki durumda, Batı hükümetlerine doğrudan mültecilere odaklanma çağrısı yapıyor gazete.

Times, "Avrupa Birliği ve Ankara için en acil önceliğin mevcut 3 milyar Euroluk yardım paketinin, Suriyelilerin yığıldığı Öncü Pınar sınır kapısının açılmasını sağlamak için değerlendirilmesi gerektiğini" yazıyor.

Gazete, "Makedonya'nın Yunanistan sınırına dikenli tel örgü çekilmesine göz yuman AB liderlerinin Erdoğan'a (Sınıra yığılan Suriyelilerin Türkiye'ye alınmasıyla ilgili) yumuşaması için yalvardığını" belirtiyor.

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Times, Türkiye'nin mülteci kabul kapasitesini doldurduğu yönündeki açıklamasını da hatırlatıyor.

Yazının son bölümünde Türkiye ve AB'nin birlikte çalışması gerektiği vurgulanıyor ve özetle şu ifadelere yer veriliyor:

"Riskler (Türkiye ve AB'nin) birlikte çalışmasını gerektiriyor.

"Eğer sınır kapalı kalmaya devam ederse, akla gelmez acılar yaşanabilir."

Gazete, "Türkiye'nin ortadaki durumda, sınırın güneyindeki Kürt varlığına zarar vermek amacıyla güneye askeri güçlerini konuşlandırması durumunda bir NATO ülkesi olarak kendisini Rusya'yla vekâlet savaşı içinde bulabileceğini belirtiyor".

Yazı şu cümlelerle sona eriyor:

"Erdoğan mültecilere karşı yükümlülüğünü anlamalı. Avrupa, servetini ona yardım için kullanmalı. Putin ateşle oynadığını anlamalı."

Bu arada gazetenin konuyla ilgili haberleri aktaran sayfalarında da küçük bir analiz kutusu yer alıyor.

Analizde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Avrupa'nın mülteci krizini kontrol altına almadaki umutsuz mücadelesi Türkiye'yi tüm kozları elinde bulundurur durumuna getirdi.

"Ankara, 3.2 milyar Euro'luk yardım paketinin yeterli olmadığı uyarısında bulundu. Hatta bu son gelişmelerin daha fazla yardım istemesine neden olması mümkün.

"Sınır krizinin gösterdiğiyse şu: Avrupa'ya gelmek için mücadele eden Suriyeli mültecileri durdurmanın tek bir yolu var ve bu, kimsenin yapmaya muktedir olmadığı bir şey gibi görünüyor; Suriye'de akan kanı durdurmak."

FT: Merkel Ankara'ya baskıyı artırıyor

Financial Times, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugünkü Türkiye ziyareti öncesi "Alman lider, Avrupa'ya gelen göçmen sayısının azaltılması için Ankara'ya baskısını artırıyor" yorumunu yapıyor.

FT, görüşünü aktardığı bir üst düzey AB diplomatının sözünden hareketle Merkel'in, Türkiye'ye, "son çare" görüşmeleri için geldiğini belirtiyor.

Gazetenin haberinde Merkel'in ziyareti özetle şöyle aktarılıyor:

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"Merkel ve diğer Avrupalı liderler için Halep'ten toplu göç, Brüksel ile Ankara arasında geçen yıl anlaşılan ve Avrupa'ya gelen mültecilerin sayısını azaltmayı hedefleyen plana rağmen, daha fazla mültecinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya yolculuk yapmaya çalışması olasılığını artırıyor.

"3 milyar Euro'luk yardım karşılığında AB'nin baskısı bazı değişimlere sebep olduysa da Avrupalı diplomatlar ısrarla daha fazla eylem talep ediyor.

"Yunanistan'a varan göçmen sayısı yüksek kalmaya devam ediyor. Bu sayı Ocak ayında 70 bindi.

"AB'den üst düzey bir diplomat, 'bu, şansölye için, Türkiye'yi planla ilgili daha ciddi olmak için zorlaması adına son bir çaba. Bazı olumlu adımlar attılar ama rakamlar hala yüksek. Bu, tek turnusol sınavı."

Guardian: Türkiye sınırı açma yönündeki baskıya direniyor

Guardian da Halep kaynaklı göçe ve Merkel'in ziyaretine sayfalarında geniş yer ayıran gazetelerden.

Gazetenin Orta Doğu editörü Ian Black'in imzasını taşıyan haberde Suriye'de son günlerdeki tüm önemli gelişmeler bir araya getirilmiş.

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Haberde, "Türkiye'nin sınırını Halep'ten kaçan Suriyelilere açma yönündeki baskılara direndiği" belirtiliyor.

Black de Numan Kurtulmuş'un dün yaptığı açıklamayı aktarıyor.

Haberde Papa Francis, ABD Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in son açıklamalarına yer veriliyor.

Black, Suriye'deki savaşla ilgili diplomatik çözüm çabalarında ilerleme sağlamadığını, Cenevre'deki görüşmelerin çökmesi ardından Şam yönetimindeki ruh halinin cüretkâr ve taviz vermez olduğunu yazıyor.