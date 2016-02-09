BM: Halep'te 300 bin kişi yardımsız kalabilir

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Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Halep kentinde ordunun, isyancıların elindeki bölgeleri kuşatması halinde yaklaşık 300 bin kişiye gıda yardımı ulaştırma imkânı kalmayabileceğini duyurdu.

Geçen hafta, Rus uçakları desteğindeki ordunun büyük bir harekât başlatmasından sonra Dünya Gıda Programı'nın Türkiye'den Halep'in kuzeyine yardım ulaştırmak için kullandığı yol kapanmıştı.

Dünya Gıda Örgütü'nün şimdi alternatif güzergâhı kullandığı ancak yakında bu yolunda da kapanabileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Türkiye'den Helep'teki çatışmalardan kaçan ve sınırda mahsur kalan 30 bin kişiye kapılarını açmasını istedi.

Yardım örgütleri sınırda imkânların yetersiz olması nedeniyle, insanların çetin kış koşullarında dışarıda açıkta uyumak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

'Deraa'da hava saldırılarında hastane vuruldu'

Bu arada Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, hava saldırılarında Deraa kentinde destek verdiği bir hastanenin isabet alması sonucu üç kişinin öldüğünü duyurdu.

5 Şubat'taki saldırıda Ürdün sınırına 12 kilometre mesafedeki sahra hastanesinin bir bölümünün hasar gördüğü ve olayın ardından ambülans hizmetlerinin devre dışı kaldığı kaydedildi.

Savaştan önce Suriye'nin ticaret ve sanayi merkezi olan Halep 2012'den bu yana fiilen ikiye bölünmüş durumda. Kentin batısı ordunun, doğusu da isyancı grupların elinde.

Suriye ordusu ve milis grupları, sekiz gün önce Rus uçaklarının desteğiyle Halep'in kuzeybatısında büyük çaplı bir harekât başlatmıştı. Harekâtla kısa bir süre içinde hükümet yanlısı iki kasabanın etrafında uzun bir zamandır devam eden kuşatma kırılırken, kentteki isyancıların ana ikmal yolu kesilmişti.

Ordu ve milislerin Pazartesi Türkiye sınırına 25 kilometre kadar yaklaştıkları bildirildi. Ordu, 2013'ten bu yana Türkiye sınırına bu kadar yaklaşamamıştı.