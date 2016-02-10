Erdoğan'dan ABD'ye 'PYD' tepkisi: Bu nasıl ortaklık?

Telif hakkı Getty

Ankara'da muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada, ABD yetkililerinin "PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi, "Bu nasıl ortaklık?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD de YPG de bal gibi terör örgütüdür. PKK nasıl terör örgütü ise onlar da terör örgütüdür" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ey Amerika! Size kaç kere söyledim. Siz bizimle beraber misiniz yoksa bu terör örgütü PYD ve YPG ile mi berabersiniz?''

"Biz Amerika'ya diyoruz ki bu terör örgütüdür. Amerikanın yetkilileri kalkıyor 'Hayır biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz' diyor. Bize ne PYD'yi, ne YPG'yi tanıtabilirsiniz. Biz hepsini iyi tanıyoruz. DAEŞ'i de iyi biliriz. Ama siz tanıyamadığınız için bölge kan gölüne döndü. Bu nasıl ortaklık anlamak mümkün değil."

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Kobani'yi ziyareti, Ankara'nın tepkisi çekmişti.

Telif hakkı AFP

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby hafta içinde yaptığı açıklamada, "Biz, PYD’yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz" demiş, Türkiye ile bu konuda temasları sürdüreceklerini söylemişti.

Bu açıklama da Ankara'da öfke yaratmış, ABD Büyükelçisi John Baas dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

'Suriye meselesi, iç güvenliğimizin parçası'

Bize ne PYD'yi, ne YPG'yi tanıtabilirsiniz. Biz hepsini iyi tanıyoruz. DAEŞ'i de iyi biliriz. Ama siz tanıyamadığınız için bölge kan gölüne döndü." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AFP

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin ayağına çelme takılmak istendiğini vurguladı.

"Suriye'deki tezgahın amacını biliyoruz" diyen konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık kendi iç güvenliğimizin de bir parçası haline dönüşen Suriye meselesinde bizim, herkesin gayet haklı ve rasyonel bulduğu çözüm tekliflerimizin hayata geçirilme zamanı gelmiştir."

Telif hakkı AP

Avrupa'ya ve BM'ye de çattı

Erdoğan konuşmasında ABD'nin yanısıra Avrupa ülkeleri ve BM'yi de hedef aldı.

Türkiye'nin bugüne dek Suriyeli mültecilere elinden gelen her tür yardımı yaptığını vurgulayan Erdoğan, "Avrupa geliyor kampları görüyor. Hala 'Plan proje getir' diyor. Bırakın bu işleri, siz dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

Erdoğan BM'ye de, "Ne diyor: 'Kapınıza dayananları içeri alın'. Sen ne işe yarıyorsun? 3 milyon insanı evimize biz aldık. Siz ne aldınız? Hangi ülke ne aldı? 300– 500 kişinin hesabını yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.