İsrail: Eski başbakan Olmert rüşvetten hapse girdi

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İsrail eski başbakanı Ehud Olmert, 19 aylık hapis cezasının infazı için bugün cezaevine gönderildi. Olmert, İsrail'de cezaevine giren ilk eski başbakan oldu.

Olmert, Kudüs Belediye Başkanı olduğu dönemde rüşvet almaktan dolayı 2014'te altı yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Aralık ayında ise bu ceza 19 aya indirildi.

Bugün yayımlanan bir videoda, 70 yaşındaki Olmert rüşvet suçlamasını "tümüyle reddettiğini" açıkladı.

2006-2009 yılları arasında başbakanlık yapan Olmert, bugün İsrail'in Ramle kentindeki Maasiyahu cezaevine gönderildi.

Olmert, 1993-2003 yılları arasında iki dönem Kudüs Belediye başkanı olarak görev yapmıştı.

Mart 2014'te, görevi sırasında iki ayrı inşaat projesi için müteahhitlerden 500 bin şekel (129 bin dolar) ve 60 bin şekel rüşvet almaktan suçlu bulundu.

Fakat daha sonra Olmert'in temyize başvurması üzerine, yüksek mahkeme 500 bin şekel rüşvet alma suçlamasından aklayarak cezasını 18 aya indirmiş, ancak sekreterini kendisine karşı ifade vermemesi yönünde ikna etmeye çalışması nedeniyle 19 aya çıkarılmıştı.

Olmert'in ayrıca Amerikalı bir işadamından rüşvet almaktan dolayı hakkında verilen bir diğer sekiz aylık hapis kararına itirazı konusunda yüksek mahkeme henüz karar vermedi.