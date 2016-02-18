Times: YPG, Minnağ hava üssünün adını 'Serok Apo' yaptı

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Times gazetesi, Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'nin Minnağ hava üssünün adını örgütün hapisteki lideri Abdullah Öcalan'a atfen "Serok Apo" (Önder Apo) olarak değiştirdiğini yazdı.

Gazeteye göre, Türkiye'nin beş gündür top ateşine tuttuğu grup, ele geçirdiği Tel Rıfat'ın adını da "Arpet" olarak değiştirdi.

Times'ın haberinde 'Esad'la aynı safta olan YPG'nin' muhalif grupların elindeki bölgeye giden son yolu da kesmesinden sonra ülkenin ikinci en büyük kenti Halep'in beş yıldır devam eden savaşta ilk kez tamamen kuşatılma riski altında kaldığı belirtildi.

Haberde özetle şöyle deniyor:

"YPG'nin, işbirliği yaptığı bir Arap grubuyla Halep'in kuzeyinden gelerek Castello yolunu bombaladığı ve kullanılmaz hale getirdiği haber veriliyor. Bu yol, muhaliflerin denetimindeki doğu mahallelerinde kalan 300 bin kişi için tek yardım hattı. Sukur el-Cebel Tugayı adlı muhalif gruptan Mustafa Halebi, 'Aramızda ateşkes anlaşması vardı. Saldırganlıkları bizim için sürpriz oldu' dedi."

'ABD de şaşırdı'

"Bu, YPG'nin Rusya ve Esad rejimi güçleriyle iş yaptığı işbirliği yaptığı en aleni saldırı oldu. Bu aynı zamanda, Halep için en acımasız savaşın ve muhalifler için yıkıcı bir yenilginin başlangıcı olabilir."

Times'ın haberinde Suriyeli ılımlı muhalifleri ve Kürtleri IŞİD'i hedef almaları için silahlandıran ABD'nin Kürtlerin ilerleyişi karşısında şaşkınlığınıo ifade ettiğini belirtiyor.

Gazetee göre, ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Steve Warren, "Onların birbirleriyle savaşmayı bırakıp Daeş'le savaşmasını istiyoruz. Eğit-donat'ın amacı IŞİD'le savaşmaktı. Ama biz kimseyi bir şey yapmaya zorlayacak durumda değiliz" dedi.