AB: Mülteci krizinde tek alternatif Türkiye anlaşması

Telif hakkı AFP

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile Mart ayı başında bir mülteci krizi zirvesi gerçekleştirileceğini, zirvede Türkiye ile Avrupa Komisyonu'nun üzerinde anlaştığı eylem planının görüşüleceğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise krizin çözümü konusunda tek alternatifin Türkiye ile anlaşma olduğunu vurguladı.

Juncker, "Türkiye ile akılcı bir işbirliğinden başka seçeneğimiz yok" dedi.

TIKLAYIN - MERKEL: TÜRKİYE ANLAŞMASI İÇİN VAR GÜCÜMLE SAVAŞACAĞIM

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılması bekleniyordu. Ancak Ankara'da meydana gelen ve 28 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırı nedeniyle Davutoğlu Brüksel programını iptal etmişti.

"AB - Türkiye eylem planı önceliğimiz" diyen Donald Tusk, planın hayata geçebilmesi için AB üyelerinin oybirliğiyle onay vermesi gerektiğini hatırlattı.

Tusk sözlerine, "Planı hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bu yüzden Mart ayının başında Türkiye ile özel bir zirve düzenlemek istiyoruz" diyerek devam etti.

Tusk, Türkiye ile yapılacak zirveye kadar AB üyesi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yürüteceğini ve eylem planının önemini anlatacağını söyledi.

AB - Türkiye anlaşması

Kasım 2015'te Brüksel'de Başbakan Davutoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, Avrupa'ya göç akınını düzenli hale getirecek ve sınırlayacak bir eylem planı üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB, Türkiye'ye 3 temel alanda adım atma taahhüdü vermişti:

3 milyar euroluk destek fonu

AB üyelik sürecinin yeniden hızlandırılması

Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkı verilmesi için girişimlerin başlatılması

Türkiye ise bu adımlar karşılığında Ege sahillerinde daha etkin güvenlik tedibrlerinin alınması, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere çalışma izni verilmesi ve mültecilerin Türkiye'deki koşullarının iyileştirilmesi sözlerini vermişti.

Avusturya kota artırımına karşı çıkıyor

Telif hakkı AFP

Anlaşmanın AB üyeleri arasındaki kısmındaysa her üye ülkenin belli sayıda mülteciyi kabul etmesi ve ülkeler için mülteci kotalarının artırılması yer alıyordu.

Ancak dün gerçekleşen AB zirvesi görüşmelerinde Avusturya Başbakanı Werner Faymann, kotanın artırılması planına tepki göstererek "Değiştirilecek bir şey yok. 37.500 kişi çerez falan değil" dedi.

Zirve sırasında basın toplantısı düzenleyen Faymann, "Görüşmelerde açıkça dile getirdim. Eğer her ülke Avusturya kadar, yani 37.500 mülteciyi kabul ederse sadece bu yıl 2 milyon mülteciyi AB'ye almış oluruz" dedi.

Avusturya 2015'te 90 bin mülteci kabul etmişti.

2016 başından bu yana ise Avusturya'nın kabul ettiği mülteci sayısı 11.000 seviyesinde.

Avusturya, artan göç dalgası nedeniyle İtalya, Slovenya ve Macaristan sınır kontrollerini güçlendireceğini açıklamıştı.