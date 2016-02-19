Erdoğan'dan aydınlara: Yetiştirdiğiniz öğrenciler bunları yapıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısının ardından 'Suriye'de Savaş'a Hayır' bildirisine imza atan 200'ün üzerinde akademisyen, gazeteci ve sanatçı için "Aydın müsvetteleri" dedi.

Bildiriyi imzalayanları Ankara saldırısını düzenleyenlerin yanında durmakla suçlayan Erdoğan, "Bunlara karşı benim milletimin tavrı olması lazım. Birkaç kitabı olan veya bir yerlerden profesör ünvanı aldı diye aydın olmak gibi bir durum yok" diye konuştu.

Ankara'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, bildiriyi imzalayanlar için "'Bu kadar öğrenci yetiştirdik' diyorlar, işte o yetiştirdikleriniz bunları yapıyor. Siz ellerine silah verdiniz, üniversiteleri kan gölüne çevirdiniz. Olay bu. Şimdi yapamadığınız için kuduruyorsunuz" dedi.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde hazırlanan ve Change.org sitesinde yayınlanan bildiride Türkiye'nin Suriye politikası eleştiriliyor ve “Yöneticilerin oğulları bir biçimde askerlik yapmazken, halk çocuklarının bir de Suriye ölüm tarlalarına siyasi ihtiraslar uğruna sürülmesine razı olmayacağız. Aksi halde bunun hesabını Türkiye eninde sonunda soracaktır!” deniyor.

Ankara saldırısı: 'Halka giderek çözülüyor'

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Ankara saldırısıyla ilgili devam eden soruşturma hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Halka giderek çözülüyor. Asıl failler 3 kişi" dedi.

Erdoğan soruşturmayla ilgili olarak "Burada bir failin Suriye’den getirilmesi, geldikten sonra Diyarbakır - Ankara - İstanbul arasında mekik dokunması ve olay yerinde saldırının tasarlanması planlanmış bir olay var" dedi.

Erdoğan, saldırıyı düzenleyenlerin ise YPG ve PYD olduğunu bir kez daha yineleyerek "Her ne kadar üstlenmeseler de YPG ve PYD. Bu işin faili bunlar. Bizim yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz nokta burası" diye konuştu.

'Obama'yla görüşeceğiz'

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Batı'nın Ankara saldırısını kınarken YPG ve PYD'nin ismini kullanmamasına da tepki gösteren Erdoğan, "Neden PYD, YPG’yi terör örgütü olarak ilan etmiyorsun? Daha ne istiyorsun bizden. Bütün belgeleri bilgileri paylaştık" diye konuştu.

Türkiye'nin 'Ankara saldırısının arkasında PYD ve YPG var' açıklaması üzerine ABD'den "İddiaları doğrulama ya da reddetme konumunda değiliz" yorumu gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şeref Malkoç'un Bugün Gazetesi'ne verdiği röportajda ABD'ye karşı atılabilecek adımlardan birisinin İncirlik askeri üssünün ABD'ye kapatılması olabileceğini söylemesi de Erdoğan'a soru olarak yöneltildi.

Açıklamayı görmediğini belirten Erdoğan, "Şeref bey bu tür bir açıklamayı yapacak noktada değildir. Bu konuda yetkili hükümetimizdir" dedi.

Erdoğan ABD Başkanı Obama ile bugün TSİ 17.00'de bir telefon görüşmesi yapacağını da belirtti.

'HDP suçüstü yakalandı'

Ankara saldırısının ardından TBMM'de hazırlanan bildiriye HDP'nin imza vermediği hatırlatılınca Erdoğan şunları söyledi:

"Parlamentoda 4 parti var. 3 parti ülkemizdeki bu hainlere karşı ve son Ankara olayındaki bu ihanete karşı birliktelik sağlıyor ve hepsi bir dayanışma içerisinde bir bildiri yayınlıyor ve altına imzayı koyuyorlar. Ama terör örgütünün parlamentodaki temsilcisi konumunda olan siyasi parti buna imza koymuyor. İşte bu bir ispattır. Bu aynı zamanda bunların suçüstü yakalanmalarıdır. Şu anda bunlar suçüstü yakalanmıştır."