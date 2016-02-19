M.K. Perker Çiziyor: Nüfusunun dörtte biri TRT'de çalışan köy
M.K. Perker'in bu haftaki karikatürü için tıklayın
Her cuma yeni bir karikatür
Türkiye'de ve dünyanın önde gelen pekçok mizah dergisi ve gazetesinde resim, çizgi roman, bant karikatür ve illüstrasyonlar çizen M.K. Perker bundan böyle her hafta BBC Türkçe için çiziyor...M.K. Perker'in BBC Türkçe için çizdiği tüm karikatürler için tıklayın...
Society of Illustrators üyeliğine kabul edilen ilk Türk çizer olan M.K. Perker'in her hafta Türkiye ve dünya gündeminden seçtiği konuları işlediği karikatürleri, eskiz aşamasından en son imzaya kadar hızlandırılmış video çekimle cuma günleri BBC Türkçe izleyicileriyle buluşuyor.BBC Türkçe YouTube kanalına abone olmak için tıklayın