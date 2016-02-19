DERGİ - Dubai’ye sis çökerse...

Telif hakkı Elizabeth Carlson

Yılın bazı dönemlerinde, doğru yerde ve doğru saatte baktığınızda Dubai’nin bulutlar üstünde kalan kısmını görmek mümkün.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi emirliğinden biri olan Dubai’de kısa denebilecek bir zaman içinde gökdelenler şehrin simgesi haline geldi. Çöl ortasında klimalı ve geleceğe dönük bir metropol.

Telif hakkı Elizabeth Carlson

Her an bir köşesinde yeni bir gökdelenin yükseldiğini görebildiğiniz şehrin havası ise pek değişmiyor, bazı günler sıcak, bazı günler aşırı sıcak, bazen gökyüzü mavi, bazense daha mavi oluyor.

Fakat yılın belli günlerinde çöken sis nedeniyle şehir sanki bulutlar üstüne yükseliyor.

Telif hakkı Elizabeth Carlson

Her yıl Eylül ile Kasım ayları arasında iki ila altı kez şehre çöken bu sis nedeniyle tüm ışıklar kayboluyor, insan önünü bile göremez hale geliyor.

Sisin çökme nedeni ise aşırı sıcak yazdan sonbahara geçiş sırasında serin gecelerin nemli günle buluşması oluyor.

Telif hakkı Elizabeth Carlson

Böylece tan vakti oluşan sis şehrin üstünü bir battaniye gibi örtüyor.

Sisi görmek için erken kalkmak gerekiyor. Sabah 9’da tümüyle yok olan sisi fotoğraflamak için en ideal vakit 7’den öncesi.

En iyi fotoğraf çekilecek yer ise 160 kat ve 828 metre ile dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife elbette.

Telif hakkı Lauren Bath

Dubai gökdelenlerle dolu. Ama sis sırasında bunların sadece 15-20 tanesi bulutların üstünde kalacak kadar yüksek.

70. katın altında iseniz göreceğiniz tek şey sisi oluşturan beyaz bulutlar olacaktır.

Belli dönemlerde ve belli günlerde Burç Halife’nin 124. katında güneşin doğuşunu izlemek de mümkün.

Telif hakkı Elizabeth Carlson

Fakat bu binanın içi oldukça karışık. İnsanın yolunu bulması zaman alıyor. Biz fotoğraflarımızı 125. kattan, yerden 456 metre yüksekten çektik.

Dubai’de çöl üstünde balonla dolaşmak da mümkün. Ama zamanlamayı iyi yapıp sise denk getirmemek gerekiyor.

Telif hakkı Elizabeth Carlson

Gökyüzü berrak olduğunda bile sabah erken saatlerde çölün üstünü nemli, buğulu bir tabaka kaplıyor. Güneşin doğuşunu çölde izlemek, hele sis de varsa, şehre daha da büyülü bir hava veriyor.

Dubai dünyada klima kullanımının en yoğun olduğu bölgelerinden biri. Bu nedenle, içeriden dışarıya adımınızı attığınız andan itibaren fotoğraf makinanınız lensleri de dahil olmak üzere, yüzeyi cam olan her şeyin üstünde bir buğu tabakası oluşuyor.

Telif hakkı Elizabeth Carlson

Bunu önlemek için, dışarı çıkmadan önce bir süreliğine klimayı kapatmak ya da cihazınızı balkonda bırakmak gerekiyor.

Sis fotoğrafları için en uygun zamanlar sonbahar ayları olmakla birlikte, yılın başka zamanlarında da nem oranı ve sıcaklığa bağlı olarak nadiren bu olguya rastlamak mümkün olabiliyor.