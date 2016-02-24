YPG: Suriye'de ateşkese uyacağız

Telif hakkı AFP

Suriye'de Halk Savunma Birlikleri (YPG), Rusya ile ABD'nin öne sürdüğü Suriye'de ateşkes ilan edilmesi anlaşmasına uyacaklarını ancak, kendilerine yönelik saldırılar karşısında meşru müdafaa hakkını saklı tutuklarını duyurdu.

YPG sözcüsü Redur Halil, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Biz, YPG olarak, (ateşkes) planına büyük önem veriyoruz ve meşru müdafaa çerçevesinde saldırılara karşılık verme hakkını saklı tutarak tamamen uyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesi ilkesel olarak olumlu karşıladıklarını söylemiş fakat PYD ile YPG'nin ateşkes kapsamı dışında tutulması gerektiğini ifade etmişti.

Diğer yandan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın desteklediği muhalif Yüksek Müzakere Komitesi de Suriye'de 'iki hafta boyunca ateşkese uyacaklarını' açıkladı.

Suriye'de kısmi ateşkes anlaşmasının 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

IŞİD ve El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, anlaşma kapsamı dışında tutuluyor.

ABD Başkanı Barack Obama, Çarşamba günü Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı ağırladığı Oval Ofis'te ateşkesle ilgili olarak 'beklentileri yüksek tutma konusunda ihtiyatlı olduklarını' söyledi.

Obama, "Sahadaki durum çok güç. Fakat geçtiğimiz hafta boyunca tehdit altındaki toplumlara insani yardım ulaştırılması çabalarında makul ilerlemeler gördük" dedi.