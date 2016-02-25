Türkiye'de Mars ve Snickers'ın hangi türleri toplatılıyor?

Telif hakkı AFP

Hollanda'daki fabrikasında üretilen çikolata barlarında plastik olabileceğini açıklayan ve Türkiye dahil 55 ülkede milyonlarca ürününü toplatma kararı alan ABD'li gıda devi Mars, Türkiye'de hangi ürünlerin geri çağırıldığını açıkladı.

Mars Gıda Türkiye tarafından yapılan açıklamada, sadece Snickers marka ürünlerde sorun olabileceği ifade edildi ve üç tip Snickers'ın toplatılacağı belirtildi.

Şirketin açıklamasında Snickers 5'li paket, Snickers 80gr ve Snickers Minis ürünlerinin dağıtılan tüm bölgelerden toplanacağı açıklandı.

Mars açıklamasında, "Müşterilerimizden birisi Almanya’da satın alınan bir Snickers ürününde plastik bir parça buldu. Bunun münferit bir olay olduğunu düşünüyoruz, ama Türkiye’de etkilenmesi muhtemel olan [...] kısıtlı sayıda ürünü tedbiren toplatma kararı aldık" deniyor.

Toplatılan ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihlerinin ise 4, 11 ve 8 Aralık 2016 olduğu açıklandı.

Mars'ın açıklamasında tarif edilen ürünlerden almış olanlara tuketici.TR@effem.com e-posta adresinden ya da 0212 213 63 00 numarasından şirketle iletişime geçebilecekleri söyleniyor.