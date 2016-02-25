Rusya ABD'nin 'B planı'ndan rahatsız

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Moskova'dan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 'Suriye'de ateşkes işe yaramazsa B planı ülkenin bölünmesi olabilir' açıklamasına tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kerry'nin açıklamalarının 'rahatsızlık verici' olduğunu ifade etti.

ABD ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı ve Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesi ümit edilen geçici ateşkes konusunda Kerry, Rusya'ya güvenmediklerini ifade etmişti.

Çarşamba günü ABD Senatosu'nda konuşan Kerry, senatörlerden gelen Rusya'nın ateşkese uyup uymayacağı sorusuna "Bekleyip göreceğiz" yanıtını vermiş ve "Gelecek birkaç günde daha fazla fikrimiz olacak. Hayalcilik yapmıyoruz. Gözlerimiz açık" demişti.

Ateşkes için kim, ne diyor?

Şu ana kadar Cumartesi günü başlaması beklenen ateşkese Suriye'de savaşan taraflar temkinli biçimde evet demiş durumda.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ateşkese hazır olduklarını ifade etse de "Teröristlere yönelik operasyonlar sürecek" dedi.

Anlaşma kapsamında IŞİD, Nusra Cephesi ve BM tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen gruplar ateşkes dahilinde değil.

Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Komitesi ise Suriye ordusunun kuşattığı yerleşim yerlerinden çekilmesi halinde ateşkese uyulacağını açıklamıştı.

Türkiye ise ateşkeste Kürt güçleri YPG'nin de IŞİD ve diğer örgütler gibi kapsam dışında tutulması gerektiğini söylüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ateşkesin bağlayıcı olmadığını, Türkiye'nin tehdit edilmesi hailnde YPG'ye karşı gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

YPG'den yapılan açıklamada ise "Ateşkese tamamen uyacağız, meşru müdafaa hakkımızı saklı tutuyoruz" denildi.

Cenevre görüşmeleri

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Ateşkesin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı tartışılırken Birleşmiş Milletlerin Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlatılan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle askıya alınan görüşmelerin yeni turu için yakında tarih açıklayacağını söyledi.

Mistura, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun da Cuma günü Suriye'de savaşan gruplarla ilk görüşmesini gerçekleştireceğini de ifade etti.