Yarış atı, jokeyi sırtından attı, 11 km yüzdü

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Avustralya'nın Brisbane kentinde, denizdeki antrenman sırasında binicisini sırtından atan bir yarış atı 11 kilometre yüzdü.

Rebel Rover adlı beş yaşındaki at, iki saat sonra Brisbane Su Polisi ve donanmaya bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

"Asi davranışlarıyla" tanınan ve antrenman sırasında Sandgate plajında boynuna kadar gelen suda koşturulan hayvanın aniden ürkerek yüzmeye başladığı belirtildi.

Çıkış noktasında kuralları ihlal ettiği için bir süre yarışlardan men edilen Rebel Rover'ın cezası yeni dolmuştu.

At eğitimcisi Brad Smith ABC News'a, atların normalde 20 dakika kadar yüzebildiğini ancak Rebel Rover'ın akciğerlerin 'inanılmaz derecede güçlü' olduğunu söyledi.

Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Brisbane'de yayın yapan Courier Mail gazetesi, Rebel Rover'ın kurtarıldıktan sonra destek ekibinden bazı kişileri kafa atarak hastanelik ettiğini yazdı.

Rebel Rover şimdiye kadar katıldığı 12 yarıştan üçünü kazandı.