'Çıplak Silah'ın yıldızı Amerikalı aktör George Kennedy hayatını kaybetti

Telif hakkı Getty

Amerikalı aktör George Kennedy, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kennedy, Cool Hand Luke (Parmaklıklar Arkasında) ve Naked Gun (Çıplak Silah) serilerinde rol almıştı.

TMZ internet sitesinin haberine göre Kennedy'nin torunu Cory Schenkel açıklamasında dedesinin Pazar sabahı Boise şehrinde yaşamını yitirdiğini duyrudu.

George Kenney, Parmaklıklar Arkasında filmindeki rolüyle 1968 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştı.

Çıplak Silah komedi filmi serisinin yanı sıra aktör, 1974 yapımı Earthquake (Deprem) ve 1975 yapımı Airport (Havaalanı) filmleriyle de adından söz ettirdi.

Torunu Schenkel, bir yıldan uzun süre önce eşi Joan'ı kaybeden Kennedy'nin sağlığının kötü olduğunu ve son bir aydır bakımevinde kaldığını söyledi.

Kennedy, 1974 yılında New York'ta doğdu. Babası müzisyen, annesi de dansçıydı.

Kennedy son olarak, 2014 yapımı The Gambler (Kumarbaz) filminde rol almıştı.