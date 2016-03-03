Fotoğraflarla yasak sonrası Cizre

Telif hakkı Sertac Kayar Reuters

Şırnak Valiliği'nin sokağa çıkma yasağının gündüz saatlerinde kaldırılmasının ardından Cizrelilerin bir kısmı ilçeye döndü.

Telif hakkı Ilyas Akengin AFP Image caption AFP fotomuhabiri İlyas Akengin'in çektiği bu fotoğrafta görülen çocuk, Cizre'deki bir evde bulunan cesede bakıyor.

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Sokağa çıkma yasağı ve ardından başlatılan operasyon iki aydan uzun sürdü.

Telif hakkı AP Emrah Gurel

Telif hakkı AP Emrah Gurel

Telif hakkı Sertac Kayar Reuters

Telif hakkı Cagdas Erdogan Getty

Telif hakkı AP Emrah Gurel

Hükümet ve Genelkurmay, operasyonların Cizre'de PKK'nın gençlik örgütlenmesinin kurduğu hendekleri kaldırma ve hayatı normalleştirme amacı taşıdığını söylüyor.

Telif hakkı AP Emrah Gurel

Telif hakkı Cagdas Erdogan Getty

İçişleri Bakanı Efkan Ala, operasyonun çok başarılı olduğunu söyledi.

Telif hakkı AP Emrah Gurel

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, Cizre'de toplu katliam yapıldığını söyledi.

Telif hakkı Cagdas Erdogan Getty

HDP'lilerin toplu katliam savına gerekçe olarak özellikle üç bodrum katında aralarında yaralıların da bulunduğu söylenen kişilerin sağ çıkmamış olmalarını gösteriyor.

Telif hakkı Cagdas Erdogan Getty

Telif hakkı Cagdas Erdogan Getty

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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), MEYA-DER ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD), Cizre'de yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için oluşturulan kriz masasının raporunu bir hafta önce yayımlamıştı.

Telif hakkı AP Emrah Gurel

Kriz masasının verilerine göre, üç bodrum katından 167 cenaze çıkartılarak çevredeki il ve ilçe hastanelerine gönderildi, 137 cenazenin teşhis edilmesi bekleniyor ve en az 65 cenazenin teşhisi mümkün değil.

Telif hakkı AP Emrah Gurel

Telif hakkı AP Emrah Gurel