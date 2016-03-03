Fotoğraflarla yasak sonrası Cizre
Şırnak Valiliği'nin sokağa çıkma yasağının gündüz saatlerinde kaldırılmasının ardından Cizrelilerin bir kısmı ilçeye döndü.
Sokağa çıkma yasağı ve ardından başlatılan operasyon iki aydan uzun sürdü.
Hükümet ve Genelkurmay, operasyonların Cizre'de PKK'nın gençlik örgütlenmesinin kurduğu hendekleri kaldırma ve hayatı normalleştirme amacı taşıdığını söylüyor.
İçişleri Bakanı Efkan Ala, operasyonun çok başarılı olduğunu söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, Cizre'de toplu katliam yapıldığını söyledi.
HDP'lilerin toplu katliam savına gerekçe olarak özellikle üç bodrum katında aralarında yaralıların da bulunduğu söylenen kişilerin sağ çıkmamış olmalarını gösteriyor.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), MEYA-DER ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD), Cizre'de yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için oluşturulan kriz masasının raporunu bir hafta önce yayımlamıştı.
Kriz masasının verilerine göre, üç bodrum katından 167 cenaze çıkartılarak çevredeki il ve ilçe hastanelerine gönderildi, 137 cenazenin teşhis edilmesi bekleniyor ve en az 65 cenazenin teşhisi mümkün değil.