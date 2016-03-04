İstanbul'un farklı noktalarında 'silahlı saldırılar'

Telif hakkı DHA

Haber ajansları, İstanbul'da akşam saatlerinde üç ayrı silahlı saldırının yaşandığını bildirdi.

Sabah saatlerinde Bayrampaşa'da bir polis aracına saldırı düzenlenmişti.

Saldırganlar, polisin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

'Kentin üç ayrı noktasında saldırılar'

Ajanslar, akşam saatlerinde bir servis aracı, bir rektörlük aracı ve bir polis aracına saldırı düzenlendiğini aktardı.

İlk saldırıda, TEM Otoyolu'nun Tekstilkent mevkiinde, adliye personelini taşıyan servis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı aktarılıyor.

DHA, olayda, servis aracına eskortluk yapan polis aracına mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığını, alevlerin polis ekibi tarafından söndürüldüğünü bildirdi.

Servis aracı ile eskortluk yapan polis otosuna mermi isbaet ettiği aktarıldı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Sarıyer'de, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait otomobile silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

DHA ve İHA, saldırı anında Rektör Prof. Dr. Musa Duman'ın araçta bulunmazken, Duman'ın şoförünün hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Son olarak Okmeydanı'nda devriye görevi yapan zırhlı bir polis aracına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ajanslar, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zırhlı araca mermi isabet ettiğini belirtti.

DHA, "ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildiğini, bir polis helikopterinin de kaçan saldırganların yakalanması için bölge üzerinde devriye uçuşu yaptığını" aktardı.

Bayrampaşa'da saldırı

Sabah saatlerinde Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin C kapısı önünde, bir çevik kuvvet otobüsünün geçişis sırasında silahlı iki kişi tarafından saldırı düzenlenmişti.

Telif hakkı DHA

Saldırıda el bombası ve otomatik silah kullanılmıştı.

Saldırı sonrası polisin düzenlediği operasyonda bir binaya giren iki kadın saldırgan öldürülmüştü.

DHKP-C'ye (Devrim Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi) yakın bir internet sitesinde yayımlanan açıklamada saldırıyı bu örgütün üstlendiği belirtilmişti.