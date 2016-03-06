İşçilerin durdurduğu asansörden bir ay sonra ceset çıktı

Telif hakkı AFP Image caption Gözaltına alınan kişilerin ölüme sebebiyet vermekten yargılanacakları belirtiliyor. (ARŞİV)

Çin'in orta kesimlerindeki Şian kentinde, tamire gelen teknisyenler tarafından kapatılan bir apartman asansöründe yaklaşık bir ay sonra bir kadın cesedi bulundu.

Yetkililer, teknisyenlerin asansörün elektriğini 30 Ocak’ta kestiklerini, adı açıklanmayan 43 yaşındaki kadının cesedinin tamire gelen diğer işçiler tarafından 1 Mart’ta bulunduğunu açıkladı.

Polisin olayla ilgili olarak bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Bu kişilerin ölüme sebebiyet vermekle yargılanması bekleniyor.

Apartman sakinlerine göre, teknisyenler iki kat arasında kalan asansörü tamir için çağrıldı.

İki görevlinin içeride kimsenin olup olmadığını anlamak için birkaç kez bağırdıktan sonra elektriği kestikleri belirtiliyor.

Asansörün tamirinin Çin’deki yeni yıl kutlamaları nedeniyle geciktiği bildirildi.