Eski first lady Nancy Reagan öldü

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Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın karısı Nancy Reagan California'da 94 yaşında öldü.

Reagan, 1981-1989 yılları arasında first lady idi.

Los Angeles Bel Air'de yaşayan Nancy Reagan'ın son yıllarda sağlığı kötülemişti.

Ronald Reagan, Nancy Reagan'la yarım asırdan fazla süren evliliklerini Amerikan başkanlık tarihindeki en büyük aşk hikayesi olarak nitelemişti.

Telif hakkı AP Image caption Nancy Reagan bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Nancy Reagan, Beyaz Saray'ın yeniden dekorasyonu için yaptığı harcamalar nedeniyle başlangıçta eleştirilmiş, sonrasında birçok kişi tarafından sevilen bir first lady olmuştu.

Reagan, kocasının Simi Vadisi'nde başkanlık kütüphanesinin bahçesindeki mezarının yanına gömülecek.

Telif hakkı AP Image caption Ronald Reagan 2004'te ölmüştü.

Nancy Reagan kocası gibi eski bir Hollywood yıldızıydı.

Nancy Reagan (Davis) 1940 ve 50'li yıllarda oyunculuk yaptı ve 1952'de Reagan'la evlendi.

Beyaz Saray'da önce selefi Jackie Kennedy'ninkine benzer bir tarz oluşturmaya çalıştı.

Beyaz Saray'ı büyük ölçüde yeniden dekore ettirdi, tasarımcılardan bir milyon dolarlık elbiseler ve 209 bin dolarlık 4.732 parçalık porselen takımı kabul etti.

Ancak bu harcamalar halkın büyük tepkisini çekti. Milyonlarca Amerikalı işini kaybederken, halkın paralarını israf etmekle suçlandı.

Nancy Reagan'ın astrologlara danışarak kocasını yönlendirdiği ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Donald Reagan'ı görevden aldırttığı öne sürülüyordu.