Türkiye ve AB arasında göçmen krizi zirvesi

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Türkiye ve AB liderleri, göçmen krizini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Alman Başbakan Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mar Rutte, zirveye hazırlık için Pazar akşamı Türkiye'nin AB nezdindeki daimi temsilciliğinde bir araya geldi.

Zirvede 28 AB ülkesinin Türkiye'den, iltica başvurusu için uygun olmayan binlerce göçmeni geri almasını istemesi bekleniyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, Türkiye'nin, Türk sularında kaçak geçmeye çalışırken yakalanan tüm göçmenleri geri almaya hazır olduğunu söylediğini açıklamıştı.

'Her gün 2000 göçmen geçiyor'

Geçen yıl, bir milyondan fazla göçmen kaçak yollardan AB'ye girdi.

Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçenler.

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BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, 1 Ocak ila 3 Mart tarihleri arasında en az 321 göçmenin, Yunanistan'a varmak isterken boğulduğunu belirtiyor.

Örgüte göre her gün, çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan kökenli 2000'den fazla göçmen Türkiye'den Yunanistan'a geçiyor.

Türk yetkililer, yılın ilk iki ayında toplam 25 bin göçmenin Yunanistan'a geçişinin ise engellendiğini ifade ediyor.

Makedonya'dan sınırda yeni önlemler

Bu arada Makendonya, göçmenlerin sınırlarından geçişine yeni düzenlemeler getirdi.

Ülkenin, Irak ve Suriye'nin aktif savaş bölgeleri olarak tarif etmediği alanlarından gelenleri sınırından geçirmediği aktarılıyor.

Bunun sonucu olarak Şam ve Bağdat'tan gelen kimsenin geçişine izin verilmediği bildiriliyor.

BM yetkilileri bu uygulamayı "kaygı verici" olarak değerlendirdi.

Türkiye'de hükümetin açıkladığı rakamlara göre 2,7 milyonun üzerinde Suriyeli yaşıyor. Hükümet, bunun Türkiye'ye maliyetinin 8 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor.

AB, Türkiye'ye 3 milyar euro yardım vaadinde bulunmuştu.

Ancak Ankara, AB'nin Brüksel zirvesinde başka adımlar atmasını da talep ediyor.

Hükümet, geri kabul anlaşmasının karşılığında Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinde yeni fasılların da açılmasını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB ülkelerine vizesiz seyahat imkânı tanınmasını ve Gümrük Birliği anlaşmasının çerçevesinin yeniden belirlenmesini istiyor.

Didim açıklarında göçmen teknesi battı

Öte yandan dün, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, göçmenleri taşıyan bir kaçakçı teknesinin batması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenler arasında en az üç çocuğun bulunduğu belirtildi.

Batan teknede bulunanlardan 15'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.