Cumhuriyetçi adaylar arasında 'İslam' atışması

İslam konusu ABD'de başkan adaylığı için yarışan Cumhuriyetçi politikacılar arasında sert tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçi adaylardan Marco Rubio, Miami'de yapılan bir canlı televizyon tartışmasında 'İslam dünyası Amerika'dan nefret ediyor' diyen diğer Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump'a çattı.

Önümüzdeki Salı günü Florida ön seçimlerinde adaylığının kaderi belli olacak olan Rubio, İslam içinde radikalleşme sorunu olduğunu ama Amerikan vatandaşı olmaktan gurur duyan bir çok Müslümanın da olduğunu söyledi.

Rubio, "Devlet Başkanları canlarının istediğini söyleyemez. Söylenen şeyin bir sonucu var" dediğinde izleyicilerden alkış koptu.

Dört Cumhuriyetçi başkanlık adayı parti liderlerine aralarındaki tartışmaları medeni bir düzeyde sürdürme sözü vermişti.

'Medeni bir tartışma'

Karşılıklı kişisel haraketlere kadar varan bundan bir önceki televizyon tartışmasından farklı olarak dün gece Miami'de yapılan tartışmada adaylar politikalara odaklandılar.

Hatta Trump bir noktada, "Bu tartışmanın şu ana kadar ne kadar medeni bir şekilde geçtiğine inanamıyorum" dedi.

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Fakat Trump ile diğer adaylar arasında İslam konusundaki farklılık çok açıktı.

Trump "İslam bizden nefret ediyor, büyük bir nefret var" şeklindeki daha önceki sözlerinde ısrar etti ve siyasi doğruculuk adına bunu söylemekten kaçınmayacağını kaydetti.

Cumhuriyetçi adaylardan Rubio bu sözleri "Ben siyasi doğruculuğun değil doğrunun peşindeyim" diyerek yanıtladı.

Avantaj Trump'ın

BBC yorumcusu Anthony Zurcher diğer Cumhuriyetçi adayların, Donald Trump'ın adaylığa yürüyüşünü engellemeye yönelik başka bir argümanı kalmamış göründüğünü yazıyor.

Zurcher, "Trump parti kurultayındaki delegelerin çoğunun desteğine sahip ve Salı günü ön seçim yapılacak eyaletlerin çoğunda da önde görünüyor. Bu durumda dünkü televizyon tartışmasının yumuşak geçmesinin de ona yaraması kaçınılmaz. Marco Rubio ve Ted Cruz kendisiyle dış politika, ticarette korumacılık ve İslam karşıtlığı üzerinden bazı tartışmalar geliştirmeye çalıştı ama bu tartışmalarda yeterli üstünlüğü sağlayamadılar" diyor.

Cumhuriyetçiler açısından başkanlık yarışının sonucunu ilan etmek için erken olsa da çok büyük bir sürpriz olmazsa Trump zafere en yakın aday.

Salı günü önemli

Önümüzdeki Salı günü ABD'de 5 büyük eyalette Cumhuriyetçi ve Demokrat aday adayları için ön seçim yapılacak.

Salı günü Cumhuriyetçi adaylardan Ohio Valisi John Kasich ile Florida senatörü Marco Rubio kendi eyaletleri için yarışıyor olacak.

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Demokratların başkan adaylığı için ise Vermont senatörü Bernie Sanders ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yarışıyorlar.

Clinton şu ana kadar ön seçim ve yoklama yapılan eyaletlerde delege sayısı bakımından önde gidiyor, fakat Sanders'ın kampanyası da beklendiğinden daha güçlü çıktı.

Her iki parti de Temmuz ayında yapılacak kongredelerinde başkan adaylarını resmen seçecekler.

Salı günü Florida, Illinois, Missouri, Kuzey Carolina ve Ohio ön seçimleri yapılıyor.