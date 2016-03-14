UNICEF: 2,4 milyon Suriyeli çocuk mülteci var

Telif hakkı Reuters

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de beşinci yılını dolduran iç savaşın 2,4 milyon çocuk mülteci yarattığını, savaşta çok sayıda çocuğun öldüğünü ve çocukların asker olarak kullanıldığını açıkladı.

Bugün yayımladığı raporunda UNICEF, Suriye ve civarındaki ülkelerde 8,4 milyon Suriyeli çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, uluslararası yardım planlarının yetersiz olduğunu belirtti.

Raporda iç savaş sırasında 3,7 milyon çocuğun doğduğu, bu rakamın Suriyeli çocukların üçte birini oluşturduğu ve hayatlarının "şiddet, korku ve göçle şekillendiği" vurgulandı.

Raporda "2013'tekine kıyasla iki kat daha fazla insan kuşatma altında ya da erişilmesi zor yerlerde yaşıyor. Yardım ulaştırılamayan bu insanların en az iki milyonu çocuk, ve bunların 200 bini kuşatma altında" deniyor.

BM toplam 450 binden fazla insanın kuşatma altındaki bölgelerde olduğunu, Şam yakınlarında hükümet güçleri ve müttefiklerinin kuşattığı bölgeler ile Suriye'nin doğusunda IŞİD kuşatması altındaki bölgelerde insanların açlıkla karşı karşıya olduğuna dair haberlerin duyulduğunu vurguladı.

Geçen ay ilan edilen ateşkese rağmen çatışmaların yer yer devam ettiği belirtiliyor.

UNICEF geçen yıl 400 çocuğun öldürüldüğünü duyururken, BM rakamları ülkedeki iç savaşta Nisan 2014'ten bu yana en az 50 bin kişinin hayatını kaybettini gösteriyor.

Çocuk askerler

UNICEF çocukların savaşçı olarak kullanılmasındaki artışın Suriye'deki kaygı verici gelişmelerden biri olduğunu vurguladı.

Telif hakkı AP

"Çocuklar, tarafların hediyeler ve ayda 400 doları bulan 'maaş' teklifleri ile savaşa katılmalarının teşvik edildiğini söylüyor" deniyor.

2014'ten bu yana savaşan tarafların, bazıları yedi yaşında olan çocukları bile asker olarak kullandığı, 2015'te UNICEF'in belirlediği çocuk asker vakalarının yarısından çoğunun 15 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.

IŞİD'in de mahkum ve rehinelerin öldürülmesinde çocukları kullandığını gösteren görüntüler bulunuyor.

Raporda, Suriye dışında 306 bin Suriyeli çocuğun mülteci olarak doğduğu ifade ediliyor.

Suriye ve civar ülkelerde bulunan 2,8 milyon Suriyeli çocuğun okula gidemediği, geçen yıl onlarca okul ve hastanenin saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Sağlık personelinin yarısının Suriye'yi terk ettiği ve hastanelerin sadece üçte birinin işlev gördüğü, doktor başına düşen hasta sayısının eskiden 600 iken bugün 4 bine ulaştığı ifade ediliyor.

4,8 milyon Suriyeli mültecinin büyük bölümü Türkiye ve diğer komşu ülkelerde, sadece sekizde biri ise Avrupa'da bulunuyor.

Yardım kuruluşlarının ortak hazırladığı ayrı bir raporda ise Rusya, İngiltere, ABD, Fransa, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve İran "Suriye'deki askeri angajmanlarını artırmaktan dolayı" eleştirildi.

Raporda, "Suriye'deki acılara son verme konusunda önemli rol oynaması gereken bu ülkeler, farklı ölçülerde o acıya aktif olarak katkıda bulunuyor" dendi.

Suriye'de beş yıldır devam eden iç savaşta 250 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.