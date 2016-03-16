Barış isteyen üç imzacı akademisyen tutuklandı

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Barış için Akademisyenler inisiyatifi tarafından hazırlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan üç akademisyen tutuklandı.

İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, "Terör örgütü propagandası yapmakla" suçlandı.

Başsavcıvekili İrfan Fidan ise üç akademisyenin aynı zamanda "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağıladıkları" yönünde görüş bildirmişti.

Sorguları yaklaşık 5 saat süren akademisyenler suçlamaları reddetti.

Muzaffer Kaya, 10 yıldır üniversitelerde ders verdiğini, kendisine sorulan sorularda bahsi geçen KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ı tanımadığını, imzaladığı bildiride sadece devletten bazı taleplerde bulunduklarını söyledi. Kıvanç Ersoy da Bese Hozat ismini ifadesi sırasında öğrendiğini belirtti.

Bese Hozat 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" demişti.

'Geri adım atmayacağız' demişlerdi

Sorguları sonrası haklarında tutuklama kararı verilen ve cezaevine götürülmek üzere çıkarılan akademisyenler kelepçesiz halde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.

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Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Bildiriye imza atan 1128 kişi arasında yer alan akademisyenler geçen hafta Perşembe günü Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nda (Eğitim Sen) bir basın açıklaması yapmışlardı.

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Akademisyenler barış talebinde ısrarcı olduklarını ve tüm tehditlere rağmen geri adım atmayacaklarını söylemişlerdi.

İkinci bildiriye daha çok imza

Barış için Akademisyenler inisiyatifi Ocak ayında, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir metin yayımlamış, eleştiriler ardından yeniden imzaya açılan bildiriye imza atan akemisyenlerin sayısı artmıştı.

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Bu metinde güvenlik güçlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonları eleştiriliyor ve "devletin vatandaşlarına şiddet uyguladığı" belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri bildiriye sert tepki göstermişlerdi.

İmza metninin yayımlanmasından sonra bazı kamu ve vakıf üniversitelerinde imzacı akademisyenler hakkında soruşturmalar açıldı.

Bazı üniversiteler akademisyenler hakkında işten çıkarma ve uzaklaştırma kararları aldı.