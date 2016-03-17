Büyük web sitelerine siber saldırı

Aralarında BBC ve MSN de bulunan bazı büyük web siteleri kötü amaçlı yazılımların 'saldırısına uğradı'.

MSN, BBC.com, New York Times, AOL, Newsweek gibi siteleri hedef alan siber saldırı, bu siteleri ziyaret eden bazı kullanıcıların bilgisayarlarına 'ransomware' denilen kötü amaçlı yazılımların girmesine yol açtı.

Bazen 'fidye yazılım' diye de anılan ransomware, ziyaret edilen siteler veya tıklanan reklamlar aracılığıyla kullanıcının bilgisayarına bulaşabiliyor ve ekranı kilitleyerek, belli bir ücret ödenmediği sürece bilgisayara erişimi engelleyebiliyor.

Bu kötü amaçlı yazılım saldırısının, genelde ABD'deki bilgisayar kullanıcılarını hedef aldığı bildiriliyor.

Bilgisayar güvenliği uzmanları, kötü amaçlı reklamların dört ayrı reklam şebekesi tarafından bu sitelere sokulduğunu belirlediler.

Trustware adlı güvenlik şirketinde çalışan uzmanlar, saldırganların, yasalara uygun bir şekilde reklam erişimi sunan bir alan adı kullanmaları sayesinde birçok siteye reklam sokmayı başardıklarını düşünüyorlar.

Bu alan adının eski sahiplerinin Ocak ayında aboneliklerini yenilemediği, bu nedenle de saldırganların eline geçtiği belirtiliyor.

Kötü amaçlı yazılımları farkında olmadan yayan reklam siteleri uyarıldı ve önlem alınmaya başlandı.

Güvenlik uzmanları, ileride bu tür saldırılara uğramamak için kullanıcıların Flash, Java ve Silverlight gibi, sık sık siber saldırılara hedef olan programları bilgisayarlarından kaldırmalarını ve web tarayıcılarını güncel tutmalarını öneriyorlar.