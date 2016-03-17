ARŞİV ODASI: BBC Türkçe Radyosunun son programı, 27 Mayıs 2011

Arşiv Odası bu bölümüyle izleyicilerine veda ediyor.

20 Kasım 2014'ten beri her perşembe günü arşiv kayıtlarını yeniden yayımladığımız programı, BBC Türkçe radyosunun 27 Mayıs 2011'deki son programıyla noktalıyoruz.

Bundan önceki 60 program boyunca yorumları ve kimi zaman da eleştirileriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.

ARŞİV ODASI

Yapımcılığını Cenk Erdil ve Aylin Yazan'ın ortaklaşa üstlendiği programın ilk bölümü, BBC Türkçe Servisi'nin 75. kuruluş yıldönümü olan 20 Kasım'da, 1976 yılından bir Zeki Müren söyleşisi ile başlamıştı.

2011 yılında radyo yayınlarına son veren BBC Türkçe, bu programda siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların, akademisyenlerin; bazıları hayatını kaybetmiş, bazıları geçen yıllarla unutulan, bazıları ise daha da ünlenen isimlerin seslerini, arşivin raflarından çıkarıyor ve dijital platformda yeniden yayımlıyor.

O yılları hatırlayanların hafızaları tazelenecek, kimi dinleyiciler ise bu sesleri belki de ilk kez Arşiv Odası aracılığıyla duyuyor.

Aylin Yazan'ın sunduğu programda, Londra'da ilk konserini veren İbrahim Tatlıses'ten Olacak O Kadar'ın ilk günlerini anlatan Levent Kırca'ya, kaset çıkarmakta güçlük çektiğini söyleyen Ajda Pekkan'dan, tedavi görmek için Londra'ya gelen Barış Manço'ya, Altan Erbulak'ın bilinmeyen bilgisayar tutkusundan Sevgi Soysal'ın BBC Türkçe için kaleme aldığı yazılara kadar birçok farklı ses ve yayına yer verilecek.

Türk siyasî yaşamında yer etmiş isimler ve gazeteciler de Arşiv Odası’nda olacak. İsmet İnönü'den Celal Bayar'a, Turgut Özal'dan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a, darbeler döneminde yasaklanmış sanatçılardan Ruhi Su, Orhan Gencebay, Cem Karaca ve Rahmi Saltuk'a, iş adamları Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı'ya kadar uzun yıllar içinde BBC Türkçe Radyosu'na konuk olan isimler, her hafta Arşiv Odası ile yeniden BBC Türkçe takipçileriyle buluşacak.